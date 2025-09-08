7 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

7 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях

7 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях
1027

Истории, основанные на реальных событиях, обладают особой силой: они позволяют заглянуть в жизнь людей, чьи решения, подвиги или ошибки изменили мир или оставили след в истории.

Эти семь фильмов, отсортированных по рейтингу IMDb, рассказывают о мужестве, хитрости, сострадании и борьбе в самых разных обстоятельствах — от подпольных казино до полей ВОВ. Каждый из них — это не только драма, но и размышление о человеческой природе.

Список Шиндлера (Schindler's List, 1993)

Фильм Стивена Спилберга повествует о жизни Оскара Шиндлера, немецкого фабриканта и члена нацистской партии, который во время Второй мировой войны спас почти 1200 евреев. Используя свое влияние и ресурсы, он превратил свою фабрику в убежище, где люди избежали смерти в концлагерях.

Эта черно-белая драма — мощное напоминание о силе человечности в самые темные времена. Картина, получившая семь премий "Оскар", сочетает историческую достоверность с глубоким эмоциональным воздействием.

IMDb: 9.0

Поймай меня, если сможешь (Catch Me If You Can, 2002)

История, снятая Стивеном Спилбергом, рассказывает о Фрэнке Эбегнейле — молодом аферисте, который до 21 года успел выдать себя за врача, адвоката и пилота, подделывая чеки на миллионы долларов. Его преследует агент ФБР Карл Хэнрэтти, но Фрэнк всегда оказывается на шаг впереди.

Эта динамичная и увлекательная драма сочетает юмор, напряжение и восхищение ловкостью главного героя. Фильм показывает, как харизма и изобретательность могут стать как даром, так и проклятием.

IMDb: 8.1

Игра в имитацию (The Imitation Game, 2014)

Во время Второй мировой войны математик Алан Тьюринг возглавляет команду в секретном центре Блетчли-парк, чтобы взломать код немецкой шифровальной машины "Энигма". От их работы зависят миллионы жизней, но Тьюрингу приходится бороться не только с кодом, но и с предрассудками общества.

Фильм, получивший "Оскар" за лучший адаптированный сценарий, рассказывает о невидимом подвиге ученых, чей труд изменил ход войны. Это история о гениальности, жертвах и цене личной свободы.

IMDb: 8.0

Зеленая книга (Green Book, 2018)

В 1960-х годах чернокожий пианист Дон Ширли нанимает вышибалу Тони "Болтуна" для турне по южным штатам США, где царит расовая сегрегация. Их путешествие превращается в историю дружбы, которая преодолевает предубеждения и социальные барьеры.

Картина, основанная на реальных событиях, получила три премии "Оскар", включая награду за лучший фильм. Это трогательная и вдохновляющая история о взаимопонимании и человеческом достоинстве.

IMDb: 8.2

Фальшивомонетчики (Die Falscher, 2007)

В основе фильма — реальная операция "Бернхард", в ходе которой нацисты заставляли заключенных концлагерей подделывать иностранную валюту для подрыва экономики врагов. Соломон Сорович, талантливый фальшивомонетчик, оказывается перед выбором: сотрудничать ради выживания или саботировать планы нацистов.

Эта напряженная драма, получившая "Оскар" за лучший иностранный фильм, исследует темы морали, выживания и тихого сопротивления в нечеловеческих условиях.

IMDb: 7.5

Хатико: Самый верный друг (Hachi: A Dog's Tale, 2008)

Фильм основан на реальной истории пса породы акита-ину, который каждый день встречал своего хозяина, профессора колледжа, на вокзале. Даже после внезапной смерти хозяина Хатико продолжал приходить на станцию, ожидая его возвращения.

Трогательная драма о преданности и любви растрогала миллионы зрителей по всему миру. Картина напоминает о том, как простые поступки могут стать символом невероятной верности.

IMDb: 8.1

Жена смотрителя зоопарка (The Zookeeper's Wife, 2017)

Антонина и Ян Жабинские, владельцы Варшавского зоопарка, во время нацистской оккупации Польши спасали евреев, пряча их в клетках и туннелях зоопарка. Рискуя жизнью, они превратили свое дело в центр подпольного сопротивления.

Фильм рассказывает о мужестве обычной семьи, которая в условиях войны сделала выбор в пользу сострадания. Это история о надежде и изобретательности в борьбе за жизнь.

IMDb: 7.0

Шоу-бизнес в Telegram

8 сентября 2025, 12:05
Фото: кадр из фильма "Игра в имитацию"
Kinopoisk.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука"

Фото: кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;
Фото: кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;
Фото: кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;
Фото: кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;

По теме

5 культовых шедевра из 90-х по версии IMDb

7 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье