Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции

8 сентября в народном календаре отмечается как Наталья-Овсяница или Натальин день.

Этот день символизирует завершение сбора овса и связан с памятью о мучениках Наталье и Адриане. Важно знать, какие приметы и обычаи существуют на этот день, чтобы правильно провести его.

Приметы погоды 8 сентября

В этот день наши предки внимательно следили за природой, особенно за изменениями в погоде. Вот несколько ключевых примет, связанных с погодой:

• Листопад: Если листья на березе и дубе еще не опали, это предвещает морозную зиму.

• Много опят: Если грибов много, значит, "бабьего лета" ждать не стоит.

• Стук дятла: Если дятел слышен далеко, стоит ожидать дождя.

• Лошадь бьет задней ногой: Это знак ненастья.

• Туман по утру: Если утро туманное, значит, будет тепло.

• Ягоды рябины или облепихи: Много ягод на ветвях предвещает холодную зиму.

• Высота муравейников: Чем выше муравейники, тем суровее будет зима.

Что можно делать 8 сентября

Этот день наполнен традициями и обычаями, которые помогают привлечь удачу и благополучие. Вот что рекомендуется делать:

• Готовить угощения из овса: Блины и печенье из овсяной муки — это не только вкусно, но и символично.

• Съесть блюдо из толокна: Считается, что это обеспечит хороший урожай овса в следующем году.

• Поставить перед собой цель на день: Если вы достигнете её, Наталья поможет вам в будущих начинаниях.

• Принести домой ветку рябины: Она станет оберегом от злых сил.

• Устроить застолье для родителей молодой семьи: Муж готовит уважение для родителей жены, а она — для свекра и свекрови.

Что запрещено делать 8 сентября

Несмотря на множество возможностей, есть и вещи, которых следует избегать в этот день:

• Работать в саду и огороде: Тяжелый труд под запретом, иначе все запасы могут пропасть.

• Есть вредную и жирную пищу: Переедание может привести к нищете.

• Жаловаться: Даже если вам плохо, лучше держите эмоции при себе — иначе проблема может усугубиться.

• Выяснять отношения с супругом: Замужним женщинам не рекомендуется обсуждать конфликты — это только усугубит разлад.

8 сентября — это день, наполненный народными традициями и приметами. Следуя рекомендациям, можно не только провести день с пользой, но и привлечь удачу в будущем. Уважая обычаи предков и обращая внимание на окружающую природу, мы можем создать атмосферу гармонии и благополучия в своих домах.