Стиральная машина не включается – лучшие способы решения проблемы

В таких случаях важно определить причину неисправности и, возможно, решить проблему самостоятельно. Разберем основные причины, по которым стиральная машина может не включаться, а также предложим способы их устранения.
Причины неисправностей стиральной машины
Определение причины неисправности — первый шаг к ее устранению. Ниже представлены основные причины, по которым стиральная машина может не включаться.
1. Поврежденный силовой кабель
• Описание проблемы: Силовой кабель может перетереться или повредиться в местах сгиба.
• Решение: Замените поврежденный кабель на новый. Ремонт кабеля в большинстве случаев нецелесообразен.
2. Вышло из строя устройство блокировки люка (УБЛ)
• Описание проблемы: УБЛ предотвращает запуск машины, если дверь не закрыта должным образом.
• Решение: Проверьте работу устройства блокировки. Если оно неисправно, потребуется замена.
3. Проблема с платой управления
• Описание проблемы: Плата управления отвечает за запуск и выполнение программ стирки. При ее неисправности машина не включится.
• Решение: Замена платы управления необходима. Самостоятельный ремонт невозможен.
4. Повреждение внутренней проводки
• Описание проблемы: Поврежденная проводка может привести к серьезным сбоям в работе машины.
• Решение: Обратитесь к специалисту для диагностики и ремонта проводки.
5. Неисправный входной клапан
• Описание проблемы: Входной клапан отвечает за подачу воды в барабан. Если он вышел из строя, вода не поступит.
• Решение: Замена входного клапана необходима для восстановления работы стиральной машины.
6. Вышел из строя двигатель
• Описание проблемы: Двигатели стиральных машин могут сгорать при длительной эксплуатации.
• Решение: Замена двигателя — единственный выход. Перемотка мотора будет более затратной по времени и деньгам.
7. Неисправен прессостат
• Описание проблемы: Прессостат определяет уровень воды в машине. Если он неисправен, стиральная машина не сможет запуститься.
• Решение: Замените прессостат для нормализации работы устройства.
8. Вышел из строя подшипник или слетел ремень
• Описание проблемы: Подшипники могут разрушаться из-за постоянных нагрузок, а ремень может слетать.
• Решение: Необходимо заменить подшипник или установить ремень на место.
Как решить проблему самостоятельно
Если ваша стиральная машина не включается, вы можете предпринять следующие шаги:
1. Проверка подключения:
– Убедитесь, что машина подключена к сети и вилка вставлена в розетку.
– Проверьте наличие напряжения в розетке с помощью другого устройства.
2. Осмотр кабеля и вилки:
– Внимательно осмотрите силовой кабель на предмет повреждений.
– Проверьте состояние вилки.
3. Проверка двери:
– Убедитесь, что дверь плотно закрыта. Попробуйте открыть и закрыть ее несколько раз.
4. Прослушивание звуков:
– При попытке включения прислушайтесь к звукам — щелчки или тишина могут дать подсказку о проблеме.