От каких вещей из гардероба нужно обязательно избавиться осенью – эта одежда вас старит

Смена сезона – это не только время обновления гардероба, но и отличная возможность навести порядок в шкафу.

После жарких летних месяцев в нашем гардеробе остаются вещи, которые мы носили редко или вообще не надевали. Чтобы освободить пространство для теплой одежды и создать более гармоничный образ, важно разобраться с тем, что стоит оставить, а что — убрать.

1. Изношенные и потерявшие вид вещи

Первое, на что стоит обратить внимание, — это одежда, которая уже не радует глаз. К таким вещам относятся:

• Футболки с вытянутыми воротниками

• Майки с пятнами от дезодоранта

• Растянутые сарафаны

• Шорты в катышках

Эти предметы даже после стирки выглядят плохо и не добавляют вам привлекательности. Хранить их просто нет смысла. Оставляйте только те вещи, которые выглядят достойно и служат вам.

Полезный лайфхак: Изношенные вещи можно использовать в качестве тряпок для уборки или сшить из них простые мешочки для хранения овощей. Так старые футболки обретут вторую жизнь, а ваш шкаф станет просторнее.

2. Одежда "на всякий случай"

Многие из нас хранят вещи, которые ни разу не надевались за сезон, надеясь, что когда-нибудь они пригодятся. Это могут быть:

• Купальники, вышедшие из моды

• Неудобные босоножки

• Платья, в которых вы так и не вышли из дома

Если за три месяца лета эти вещи не нашли своего применения, скорее всего, они останутся невостребованными и в следующем году.

Совет: Честно ответьте себе на вопрос — наденете ли вы это снова? Если сомневаетесь, лучше избавьтесь от предмета или отдайте его на благотворительность. Это освободит пространство и сделает доброе дело.

3. Порванные и неудобные вещи

Еще одна категория — это одежда, требующая ремонта или вызывающая дискомфорт. Примеры:

• Шорты с расстегивающейся молнией

• Сарафан с порванной бретелькой

• Обувь, натирающая ноги

Часто такие вещи остаются в шкафу на долгие годы в ожидании починки, но в итоге только занимают место. Если предмет действительно дорог сердцу — отнесите его в ателье. Если нет, лучше избавиться.

Лайфхак: Используйте правило коробки. Сложите сомнительные вещи отдельно и установите срок — если через полгода они так и не понадобились, смело выбрасывайте.

4. Аксессуары и мелочи

Шкаф забивают не только основные предметы одежды, но и мелкие вещи. Сломанные солнцезащитные очки, поцарапанные ремни и потерявшие форму шляпы могут значительно усложнить порядок в гардеробе. Такие аксессуары редко поддаются восстановлению и не приносят пользы. К тому же они могут испортить даже самый стильный наряд.

Совет: Заведите отдельную коробку для сезонных аксессуаров. Перед тем как убирать их на хранение, оставьте только те, которые находятся в хорошем состоянии.