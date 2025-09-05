Скандал близнецов: почему "Братья Грим" больше не вместе?

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Скандал близнецов: почему "Братья Грим" больше не вместе?

Скандал близнецов: почему "Братья Грим" больше не вместе?
1489

В начале 2000-х вся страна напевала "Хлопай ресницами и взлетай", а рыжеволосые близнецы Константин и Борис Бурдаевы, известные как "Братья Грим", собирали полные залы. Но в 2009 году творческий союз неожиданно распался, оставив поклонников в недоумении. Что стало причиной разрыва и как живут братья сегодня?

История успеха: от Самары до большой сцены

Группа "Братья Грим" появилась в 1998 году в Самаре, когда братья-близнецы Константин и Борис Бурдаевы решили объединить любовь к музыке. Их первый проект назывался "Магелан", но вскоре группа обрела знакомое название с одной буквой "м" в отличие от знаменитых сказочников. В состав вошли гитарист Максим Малицкий и барабанщик Антон Шаронин, а позже к ним присоединилась Екатерина Плетнева, первая жена Бориса.

К 2005 году, после переезда в Москву и сотрудничества с продюсером Леонидом Бурлаковым, группа выпустила хит "Ресницы", который мгновенно стал гимном поколения. За ним последовал не менее успешный трек "Кустурица". Альбомы, гастроли, награды — казалось, "Братья Грим" на вершине. Но за кулисами уже зарождались проблемы.

Начало разлада: творческие и личные разногласия

Первые трещины в отношениях братьев появились в 2007 году, во время работы над альбомом "Марсиане". Борис, основной автор песен, чувствовал творческое выгорание и настаивал на паузе, чтобы обновить звучание группы. Константин, напротив, хотел продолжать активную работу, не теряя набранного темпа. Различия в подходах к музыке и карьере начали перерастать в серьезные конфликты.

К 2008 году состав группы изменился: ушли гитарист Максим Малицкий и клавишник Андрей Тимонин. Напряжение между братьями нарастало, и в марте 2009 года Константин объявил о распаде группы. Это решение стало шоком для Бориса, который узнал о нем из интернета, так как брат сменил пароли от официальных ресурсов группы, лишив его доступа.

Скандал 2009 года: разрыв без предупреждения

Объявление о распаде "Братьев Грим" появилось на официальном сайте группы 6 марта 2009 года. Константин сделал это единолично, не обсудив с братом. Через два дня он уже выступал сольно на сцене московского клуба, что вызвало волну вопросов у поклонников. Борис публично выражал недоумение и обиду, подчеркивая, что не был готов к такому повороту событий.

Отец братьев, Вениамин Борисович, позже объяснял, что причиной распада стали не только личные разногласия, но и фундаментальные различия в характерах и взглядах сыновей. По его словам, они были "слишком разными" — в музыке, подходе к творчеству и даже в жизни.

Награды и достижения

  • 2005: Премия "Золотой граммофон" за песню "Ресницы".
  • 2005: "Песня года" за трек "Ресницы".
  • 2006: Рок-премия журнала "Fuzz" в номинации "Лучшая песня" ("Ресницы").
  • 2006: Премия "Рекордъ" в номинации "Отечественный рингтон года" ("Ресницы").
  • 2007: Премия Попова в номинации "Радиофаворит" за песни "Кустурица" и "Ресницы".
  • 2007: Радио "MAXIMUM", "Хит-Парад Двух Столиц", номинация "Лучшая группа".
  • 2013: Белорусская премия "Ліра" в номинации "Лучший клип года" за "Станцыя" (feat. "У нескладовае").

Новый виток конфликта

В 2025 году история получила неожиданное продолжение. По информации, распространенной директором Константина, он попросил организаторов концертов не ассоциировать его с Борисом, обвиняя брата в русофобии, наркомании и непрофессиональном поведении на сцене. Эти слова вызвали бурную реакцию в сети, но отец музыкантов усомнился в их правдивости, отметив, что Константин вряд ли стал бы публично очернять брата.

Борис, по данным близких, частично проживает в Грузии, но продолжает работать в России, создавая музыку на заказ и готовя новый альбом. Слухи о его переезде за границу оказались преувеличенными. Вениамин Борисович подчеркнул, что оба сына остаются в музыке, несмотря на разногласия, и каждый идет своим путем.

Два пути вместо одного

Сегодня Константин активно выступает под брендом "Братья Грим", хотя фактически группа состоит из нового состава. В 2025 году он официально закрепил права на название, чтобы избежать путаницы с проектами брата. Борис же развивает сольную карьеру и экспериментирует с новыми жанрами, сосредоточившись на студийной работе.

Несмотря на конфликт, отец братьев сохраняет надежду на примирение. Он поддерживает связь с обоими сыновьями, радуется их успехам и верит, что музыка останется их судьбой. Поклонники же продолжают ностальгировать по временам, когда "Братья Грим" были единым целым, и задаются вопросом: возможен ли их камбэк?

Шоу-бизнес в Telegram

5 сентября 2025, 12:57
Фото: YouTube
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: насколько хорошо вы знаете советский мультфильм "Бременские музыканты"?

Кадр: мультфильм &quot;Бременские музыканты&quot; (1969)
Кадр: мультфильм &quot;Бременские музыканты&quot; (1969)
Кадр: мультфильм &quot;Бременские музыканты&quot; (1969)
Кадр: мультфильм &quot;Бременские музыканты&quot; (1969)
Кадр: мультфильм &quot;Бременские музыканты&quot; (1969)
Кадр: мультфильм &quot;Бременские музыканты&quot; (1969)
Кадр: мультфильм &quot;Бременские музыканты&quot; (1969)

По теме

Назван топ-10 российских режиссеров с кассовыми фильмами

"Из гадкого утенка вырастает лебедь": как Наталья Рудова выглядела до популярности

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье