Собаки Эльдара Джарахова и Моны оказались в жестоких руках: скандал с передержкой в Подмосковье

В подмосковном Чехове разгорелся скандал вокруг зоогостиницы DogTown, где обещали профессиональный уход за питомцами, а на деле применяли жестокие методы.

Владельцы собак, включая известных блогеров Эльдара Джарахова и певицу MONA, столкнулись с шокирующими фактами: животные содержались в грязных клетках, подвергались электрошоку и побоям. Теперь полиция проводит проверку, а более 50 питомцев вернулись к хозяевам.

Доверие и обман

Владелицы зоогостиницы Карина и Мария позиционировали свой сервис как элитную передержку с коррекцией поведения. Они брали немалые деньги — до 3500 рублей в сутки за "воспитание под ключ". Многие владельцы, включая популярных инфлюенсеров, поверили обещаниям и отдали собак на время.

Но реальность оказалась иной. После вирусного видео в сети, где запечатлены сцены насилия над животными, хозяева узнали правду. На кадрах видно, как выкручивают поводки и бьют собак за малейшее непослушание. Это видео быстро распространилось, вызвав волну откликов.

Ужасы в клетках: что увидели хозяева?

Когда Эльдар Джарахов и MONA приехали в Чехов, картина поразила. Собаки сидели в клетках, поставленных друг на друга, без уборки отходов. Многие питомцы имели раны, ссадины и следы от крови — одна из собак даже прогрызла прутья клетки в попытке выбраться. Вот, что было в зоогостинице на самом деле.

Электрошоковые ошейники для "коррекции" поведения.

Отсутствие уборки в клетках, что приводило к антисанитарии.

Побои и физическое насилие, подтвержденные перепиской владелиц.

В переписке Карина уверяла, что спит с собаками "в обнимку" и присылала фото из "дома", но на деле все было иначе.

Пострадавшие среди звезд: не только Джарахов и MONA

От действий владелиц пострадали питомцы многих известных личностей. Среди них — Адель Вейгель, Саша Теслонд и другие блогеры. В комментариях к видео люди делились историями: кто-то забирал собак похудевшими, но не подозревал о масштабах проблемы. Часть владельцев отказалась от услуг из-за высокой цены, но те, кто доверился, теперь жалеют.

Общий чат передержки превратился в площадку для обсуждения: хозяева требуют ответственности по статье о жестоком обращении с животными.

Какие последствия?

После скандала около 50 собак разъехались по домам. Эльдар Джарахов публично высказал возмущение, отметив, что "настала очередь" владелиц посидеть в клетке. Сейчас полиция разбирается в ситуации, собирая доказательства от пострадавших. Этот случай подчеркивает важность проверки услуг для животных.