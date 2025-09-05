Ирина Шейк обратилась к безвременно ушедшему Джорджо Армани

4 сентября мир моды пережил тяжелую утрату. На 92-м году жизни не стало Джорджио Армани, легендарного дизайнера, который навсегда изменил представление о женской элегантности и стиле.

Его творения стали синонимом утонченности, а сам он оставил незабываемый след в индустрии, вдохновляя поколения модельеров и модниц. Среди первых, кто выразил свою скорбь о потере великого кутюрье, была супермодель Ирина Шейк.

Знаменитость опубликовала в соцсетях трогательную серию архивных фотографий, на которых запечатлены ее образы в культовых нарядах от Армани. Эти снимки стали не только данью уважения, но и напоминанием о многолетнем сотрудничестве между моделью и дизайнером, отмечает женский журнал Клео.ру.

"Сегодня очень грустный день... Джорджио Армани, вы были настоящим гением и доброй душой," – написала Ирина. Она отметила, как ей повезло работать с ним и быть "женщиной Армани" на протяжении многих лет. В своих публикациях Шейк подчеркнула, что именно благодаря Армани она смогла понять, что такое истинная элегантность и стиль.

На одном из архивных кадров модель позирует рядом с кутюрье, облаченная в строгий мужской костюм – символ силы и уверенности. Этот образ стал знаковым не только для Ирины, но и для многих женщин по всему миру, которые нашли вдохновение в его работах. Армани доказал, что женственность может быть ярко выражена даже в смокингах и строгих силуэтах.

Ирина поблагодарила Джорджио за годы дружбы и вдохновения: "Спасибо, что научили меня элегантности и стилю. Вас всегда будут помнить". Эти слова отражают не только личные чувства модели, но и общее уважение к наследию великого дизайнера.

Память Джорджио Армани почтили и другие звезды модной индустрии. Российский дизайнер Игорь Гуляев назвал его "олицетворением итальянской классики", подчеркивая значимость его вклада в моду. Лена Перминова также отдала дань уважения, выложив черно-белый портрет Армани с лаконичной подписью: "Спасибо, Джорджо".

Уход Джорджио Армани стал тяжелым ударом для всех, кто ценит моду и искусство. Его видение стиля продолжит жить в сердцах тех, кто носил его творения и вдохновлялся его работами. Уход великого дизайнера оставил пустоту в мире моды, но его наследие будет жить вечно.