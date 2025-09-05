Сергей Шнуров: Клип о моде вышел в день ухода из жизни Армани – это вибрации Вселенной

Совпадение, которое поражает
Сергей Шнуров признался, что клип вышел на неделю раньше запланированного релиза сингла. Артист отметил странную связь между творчеством и реальностью.
"Странным образом я стал чувствовать вибрации Вселенной после автомобильной аварии, которая произошла со мной в 2018 году. Это абсолютно не зависит от моих желаний. Что-то движет мной, толкая на создание определенных виртуальных образов, которые реализуются уже в настоящем", – рассказал он в интервью StarHit.ru.
Шнуров добавил: "Стараюсь не обращать на это внимание, но иногда оно просто врывается и кричит. Не знаю, почему, но мне очень нужно было его выложить сегодня. Вчера всех на уши поставил. Зудело – и вот".
Это не первый случай, когда творчество "Ленинграда" пересекается с реальными событиями. Группа известна острым социальным юмором и критикой общества, что делает такие совпадения еще более интригующими.
О чем рассказывает клип "Бешеный фэшн"
Новый ролик группы высмеивает зависимость от брендов и потребительский ажиотаж. В описании к видео говорится о "божке вещизма", который манипулирует людьми через рекламу и гаджеты. Вот ключевые идеи из текста.
- Завладевший умами и душами женского населения Божок вещизма, как ушлый продажник, вручает идею о модном превосходстве с рекламных баннеров и манящих digital-стоек маркетплейсов, падая в сумочку каждой любимым гаджетом.
- Уровень достатка не определяет аппетита на покупки, и искушенная потребительница в мультибрендовом мире бутика наконец-то чувствует себя счастливой.
- Честная перед собой и балансом на карте, она бросает на алтарь моды всю свою женскую сущность и играет по-крупному. Вместе с модным шмотом в корзину летят статус, привилегии, молодость – и вот соблазн покупки уже неминуем.
Клип появился всего за несколько часов до объявления об уходе из жизни Армани, что добавило ему пророческий оттенок. Ролик быстро набрал тысячи просмотров и стал темой обсуждений в сети.
История "Ленинграда": от роспуска к возвращению
Группа "Ленинград" прошла через несколько этапов развития. В 2019 году Сергей Шнуров объявил о закрытии проекта, но пауза оказалась недолгой. Музыкант вернулся к работе, а в прошлом году анонсировал сотрудничество с Инстасамкой.
Шнуров отметил: "В определенных обстоятельствах любая женщина может стать и часто становится солисткой 'Ленинграда'. Пусть ненадолго, но точно от души. Пока мы ограничились совместным альбомом".
Уход из жизни Джорджо Армани – огромная утрата для индустрии. Дизайнер, чье имя ассоциируется с элегантностью и минимализмом, повлиял на поколения. Совпадение с клипом "Ленинграда" подчеркивает, как искусство отражает реальность. Шнуров не претендует на роль пророка, но его слова о "вибрациях Вселенной" заставляют задуматься о связях между творчеством и жизнью.