Не узнать: 91-летний Владимир Познер произвел фурор моложавым внешним видом

Театральный сезон Москва встречает громкой премьерой мюзикла "Вальс-бостон" по песням Александр Розенбаума. Первыми зрителями в Театре Эстрады стали звезды, в том числе и те, которые обычно сторонятся светской жизни – Елена Малышева, Иван Ургант и даже Владимир Познер.

Владимиру Познеру идет – страшно сказать! – 92-й год. Но гости премьеры и журналисты ахали: не может быть! Ведь выглядит знаменитый телеведущий лет на 30 моложе. Он бодр, весел, подтянут. Его глаза горят, на лице – улыбка, в словах – ум и ирония.

На премьеру он пришел со своей третьей женой – продюсером и промоутером Надеждой Соловьевой. Она на 21 год моложе, но выглядит эта пара органично и стильно.

Владимир Владимирович признался, что именно мюзикл по известным песням своего давнего друга Александра Розенбаума ждал особенно. "Это моя музыка, которую я могу петь, которая остается в голове, слова в которой являются настоящей поэзией, а не набором непонятных слов, – пояснил Познер. – Это замечательная музыка, которой сейчас очень мало. А больше всего мне нравится песня "Вальс-бостон". Хотя напеть я могу многие, например, "Утиную охоту".

"Утиная охоты", в числе еще 22-х хитов Розенбаума в новых аранжировках и прочтениях, составляет сюжетную и музыкальную основу постановки, которая, конечно, понравится зрителям искренностью и теплом.