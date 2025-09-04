Горы, которые не прощают ошибок: самые опасные вершины планеты

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Горы, которые не прощают ошибок: самые опасные вершины планеты

Горы, которые не прощают ошибок: самые опасные вершины планеты
1406

Какие горы вызывают трепет даже у опытных альпинистов? Те, где риск остаться навсегда выше, чем шанс покорить вершину. Расскажем про самые опасные горы мира, которое ежегодно забирают десятки жизней.

Вершины с наибольшим числом жертв

Некоторые горы стали легендами из-за количества трагедий. Их популярность, доступность или обманчивая простота унесли тысячи жизней.

Монблан (4 809 м, Альпы, Франция/Италия). Эта гора удерживает печальный рекорд: с XIX века здесь погибло от 6 000 до 8 000 человек. Альпинисты, туристы, лыжники — Монблан доступен многим, но его капризная погода и лавины не щадят никого.

Маттерхорн (4 478 м, Альпы, Швейцария/Италия). С 1865 года, когда состоялось первое восхождение, гора унесла более 500 жизней. Ее крутые склоны и острая вершина остаются символом опасности в Альпах.

Эверест (8 848 м, Гималаи, Непал/Китай). Самая высокая вершина мира забрала около 340 жизней. Однако благодаря развитой инфраструктуре и популярности процент смертности здесь относительно низкий. В 2025 году зафиксировано лишь три трагедии — меньше, чем в 2023 (18) или 2024 (8).

Горы с самой высокой смертностью

Если число жертв зависит от популярности горы, то процент смертности показывает реальный риск для каждого альпиниста. Здесь в лидерах оказываются совсем другие вершины.

Нанга-Парбат (8 126 м, Гималаи, Пакистан). Прозвище «Гора-убийца» говорит само за себя. На 400 успешных восхождений приходится более 100 трагедий, что дает смертность около 21–22%. Особенно опасна северо-восточная стена, где шансы на успех минимальны.

Аннапурна (8 091 м, Гималаи, Непал). Эта вершина долго считалась самой смертоносной. К 2025 году зафиксировано около 476 восхождений и 73–75 погибших. Историческая смертность достигала 32%, но современные технологии снизили этот показатель до 14–20%.

К2 (8 611 м, Каракорум, Пакистан/Китай). «Дикая гора» славится своей сложностью. На 964 восхождения приходится 92 трагедии, что дает смертность около 9,5%. Ураганы и отсутствие путей для быстрой эвакуации делают К2 одной из самых коварных вершин.

Канченджанга (8 586 м, Гималаи, Индия/Непал). Третья по высоте гора мира имеет смертность выше 20%. Около 250 восхождений и более 50 погибших — лавины и непредсказуемая погода делают эту вершину крайне опасной.

Пик Победы (7 439 м, Тянь-Шань, Киргизия/Китай). Высшая точка Тянь-Шаня остается одной из самых рискованных. На несколько сотен восхождений приходится более 70 трагедий. В августе 2025 года здесь пропала без вести Наталья Наговицына и погиб Лука Синигалья, что напомнило о коварстве горы.

Что делает горы такими опасными?

Риск зависит от множества факторов.

  • Погода. Внезапные ураганы, как на К2, или лавины, как на Канченджанге, могут застать врасплох даже опытных альпинистов.
  • Техническая сложность. Крутые склоны Маттерхорна или стены Нанга-Парбат требуют безупречной подготовки.
  • Изоляция. На К2 или Пике Победы эвакуация почти невозможна, что увеличивает последствия любой ошибки.
  • Популярность. Монблан страдает от наплыва туристов, что приводит к большему числу трагедий.

Современные технологии, такие как фиксированные перила на Аннапурне, снижают риски, но природа и человеческий фактор всегда оставляют место для непредсказуемости.

Самая опасная гора — не всегда самая высокая. Монблан лидирует по числу жертв из-за своей доступности, а Нанга-Парбат и Аннапурна — по доле смертности из-за суровых условий. Выбор вершины зависит от того, что считать критерием: общее число трагедий или риск для каждого отдельного альпиниста. Одно остается неизменным — эти горы не прощают ошибок, и каждая попытка покорить их требует максимальной подготовки.

Шоу-бизнес в Telegram

4 сентября 2025, 14:53
Фото: сгенерировано ИИ
hi-news.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле

Фото: Youtube
Фото: Youtube
Фото: Youtube
Фото: Youtube
Фото: Youtube

По теме

Звезды, которые ушли слишком рано и оставили след в сердцах миллионов

Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье