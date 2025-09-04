Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Понедельник 20 октября

Герман Греф спрогнозировал ключевую ставку на конец 2025 года

Герман Греф спрогнозировал ключевую ставку на конец 2025 года
1429

Российская экономика в 2025 году столкнулась с новыми вызовами. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Сбербанка Герман Греф обозначил ключевые проблемы и поделился прогнозами по ключевой ставке Центробанка.

Что такое "техническая стагнация"?

Термин "техническая стагнация" описывает ситуацию, когда экономический рост замедляется до минимальных или нулевых показателей. По данным, озвученным на ВЭФ, второй квартал 2025 года показал признаки такого замедления. Июль и август лишь подтвердили тенденцию: экономические показатели приблизились к нулевым отметкам. Это вызывает опасения, что без активных мер страна может столкнуться с более серьезными проблемами, включая рецессию. Основные признаки стагнации.

  • Замедление роста ВВП.
  • Снижение деловой активности.
  • Ограниченный доступ к кредитам из-за высоких процентных ставок.

Прогноз по ключевой ставке

Ключевая ставка Центробанка остается одним из главных инструментов управления экономикой. На конец 2025 года, согласно оценкам Сбербанка, она составит около 14%. Но для стимулирования экономического роста этого недостаточно. Аналитики банка считают, что для оживления экономики ставка должна снизиться до 12% или ниже.

Ключевые аспекты прогноза

  • Текущая ставка ограничивает доступ к дешевым кредитам для бизнеса и населения.
  • Снижение ставки до 12% может способствовать росту инвестиций и потребительского спроса.
  • Центробанк должен учитывать текущие уровни инфляции, чтобы избежать резких скачков цен.

Почему ставка так важна?

Высокая ключевая ставка увеличивает стоимость заемных средств, что тормозит развитие бизнеса и снижает покупательскую способность населения. Это особенно критично в условиях стагнации, когда экономика нуждается в дополнительных стимулах. Снижение ставки до 12% могло бы сделать следующее.

  • Упростить доступ к кредитам для малого и среднего бизнеса.
  • Стимулировать потребительский спрос.
  • Поддержать инвестиции в новые проекты.

Но снижение ставки сопряжено с рисками, включая возможный рост инфляции. Центробанку предстоит найти баланс между стимулированием экономики и поддержанием ценовой стабильности.

Роль Центробанка в предотвращении рецессии

Ожидается, что Центробанк будет внимательно следить за экономическими данными и корректировать политику, чтобы не допустить перехода стагнации в рецессию. Гибкость в принятии решений станет ключевым фактором. Среди возможных мер.

  • Постепенное снижение ключевой ставки.
  • Мониторинг инфляционных ожиданий.
  • Поддержка отдельных секторов экономики через целевые программы.

Прогнозы Сбербанка подчеркивают необходимость активных действий для оживления экономики. Снижение ключевой ставки до 12% и ниже может стать катализатором роста, но потребуются и другие меры: от поддержки малого бизнеса до стимулирования инноваций. Без своевременных шагов экономика рискует остаться в состоянии стагнации или скатиться в рецессию.

Шоу-бизнес в Telegram

4 сентября 2025, 12:33
Фото: YouTube
Ria.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Греф попрыгал с Водяновой

Председатель правления Сбербанка Герман Греф и топ-модель Наталья Водянова позанимались спортом вместе.
Герои передовиц устроили тренировку в рамках подготовки к Зеленому марафону Фонда "Бегущие сердца", основателем которого является Водянова.
Вместе с Натальей и Германом по стадиону бегала и прыгала бизнесвумен Полина Киценко.
Репортеры оказались не такими спортивными, поэтому воспользовались гольф-каром.
Глядя на стройную и молодую Наталью, так сразу и не скажешь, что она многодетная мать.
Энергичный Греф находится в прекрасной форме.
Председатель правления Сбербанка старательно выполнял все упражнения.
В благотворительных марафонах Фонда Водяновой всегда принимают участие десятки знаменитостей.

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

