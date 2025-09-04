Мир лишился яркой и противоречивой фигуры, чья жизнь была полна музыки, кинематографа и политических амбиций. Легендарный деятель искусства и общественной жизни ушел из жизни 3 сентября 2025 года в возрасте 81 года после тяжелой болезни печени.

Музыкальная карьера

Роберт Гертнер, более известный как Тед Роберт, оставил заметный след в культурной и политической жизни Швейцарии. Родившийся 11 октября 1943 года, он начинал как молочник и сыровар, но в 1960-х годах выбрал творческий путь, взяв псевдоним Тед Роберт. Его уникальная манера исполнения и харизма сделали его заметной фигурой в музыкальной среде.

Тед Роберт обрел популярность в 1970-х и 1980-х годах, выступая на рынках кантона Во. В сопровождении певиц он разъезжал на автобусе, исполняя как известные хиты, так и собственные композиции. Его песня "La vie au soleil" получила платиновый статус, став настоящим гимном того времени. Музыка Теда Роберта сочетала простоту и душевность, что привлекало слушателей разных возрастов.

Работа в кинематографе

Помимо музыки, Тед Роберт внес вклад в кино. Его участие в фильме "Американская Сози" стало заметным событием, хотя проект вызвал финансовые трудности для города Боффлан, предоставившего кредит на производство. В 1996 году режиссер Жан-Стефан Брон посвятил ему документальный фильм "Тед Роберт, американская мечта", который раскрыл многогранность личности артиста и его стремление к самовыражению.

Политическая деятельность

Тед Роберт был не только артистом, но и активным политическим деятелем. В 1995 году он основал партию "Национальный кулак", а позже сотрудничал со Швейцарскими демократами. Под лозунгом "Будущее и безопасность" он неоднократно баллотировался в Государственный совет кантона Во и муниципалитет Лозанны, отстаивая антииммигрантские и ксенофобские взгляды. В 2011 году на дополнительных выборах в кантональный совет он получил 0,96% голосов — лучший результат за свою политическую карьеру.

Его постоянные попытки участвовать в выборах привели к появлению так называемого "закона Теда Роберта", принятого в 2013 году. Этот закон ограничил "электоральный туризм", регулируя выдвижение кандидатур в кантоне Во.

Ключевые достижения

Получил платиновый статус за песню "La vie au soleil".

Снимался в фильме "Американская Сози" и стал героем документального фильма.

Основал партию "Национальный кулак" и сотрудничал со Швейцарскими демократами.

Баллотировался в Государственный совет кантона Во и муниципалитет Лозанны.

Стал причиной принятия "закона Теда Роберта" в 2013 году.

Последние годы и наследие

Тед Роберт оставался активным до последних дней, несмотря на ухудшение здоровья. Тяжелое заболевание печени привело к его уходу в больнице Орб. Его неординарная личность, прямота и стремление к самовыражению сделали его культовой фигурой.