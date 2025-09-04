Что нельзя делать 4 сентября, в Агафонов день, чтобы не притянуть дурные мысли

4 сентября в народном календаре отмечается как день Агафона Огуменника.

Этот день связан с множеством примет и традиций, которые передаются из поколения в поколение. Важно знать, что в этот день существует ряд ограничений и рекомендаций, которые помогут избежать неприятностей и привлечь удачу.

Значение дня

Агафон Огуменник ассоциируется с гумном — амбаром для хранения хлеба. В народных преданиях считается, что в ночь на этот день лесной дух, леший, может выйти на поверхность. Он забирается в гумна, разбрасывает запасы и вызывает хаос. Чтобы защитить свои запасы и труд, мужчины надевали тулупы наизнанку и охраняли амбары.

Традиции

• Одежда наизнанку: Надевание тулупа наизнанку символизировало защиту от злых духов.

• Круг вокруг гумна: Эчерчивание круга вокруг гумна служило магическим барьером.

• Пироги для духов: Женщины пекли пироги и оставляли их в бане или на чердаке, чтобы задобрить духов.

Приметы 4 сентября

Существует множество примет, связанных с погодой и природными явлениями, которые могут предсказать будущее:

• Солнечный день: Обещает сухую и теплую осень.

• Дождь: Предвещает долгую и сырую осень.

• Гром: Указывает на теплую осень и мягкую зиму.

• Падение листьев: Если листья березы начали падать раньше времени, зима будет холодной и быстрой.

• Звездное небо: Ясное вечернее небо предсказывает морозную и снежную зиму.

Что можно делать 4 сентября

В этот день рекомендуется заниматься определенными делами:

1. Хозяйственные работы: Наведение порядка в доме и амбаре привлекает удачу.

2. Труд в поле или саду: Любая работа принесет успех и силу урожаю.

3. Добрые дела: Помощь соседям и благотворительность считаются благоприятными.

4. Угощение духов: Пеките пироги и оставляйте их для духов, чтобы они не навредили.

5. Молитва: Обращение к святому Агафэну за защитой урожая и семьи.

Что нельзя делать 4 сентября

Существуют строгие запреты, которые следует соблюдать:

• Ходить в лес: Считается, что леший может сбить с пути или запутать в чащобе.

• Начинать важные дела: Путь будет неудачным, а начинания окажутся бесперспективными.

• Дарить и принимать подарки: Вместе с подарками можно передать несчастье.

• Ссориться: Дурные мысли могут вернуться к человеку с удвоенной силой.

• Брать чужое: Это может привести к бедам на собственное хозяйство.

Именины 4 сентября

В этот день отмечают именины

• Александр

• Алексей

• Ариадна

• Афанасий

• Василий

• Гавриил

• Иван

• Илариэн

• Исаакий

• Макар

• Михаил

• Федэр

• Феликс