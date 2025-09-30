Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их

Звонок с незнакомого номера может вызвать у вас легкое беспокойство.

Часто на другом конце провода оказывается мошенник, который пытается манипулировать вами. Но существует несколько фраз, которые могут моментально сбить их с толку. Эти простые, но эффективные фразы могут помочь вам защититься от мошенничества и вернуть контроль в свои руки, отмечает RidLife.

1. "Подождите, сейчас позвоню в банк и уточню вашу фамилию — не отключайтесь"

Эта фраза является настоящим "стоп-краном" для мошенников. Они не готовы к проверке своей информации и панически боятся разоблачения. Спокойно скажите: "Погодите, я сейчас наберу банк и спрошу, есть ли у них такой сотрудник". Обычно после этого вы услышите лишь короткую паузу и гудки в трубке. Мошенники не хотят рисковать.

2. "Вы говорите с капитаном Петровым. Представьтесь, пожалуйста"

Интонация может сыграть ключевую роль в разговоре с мошенниками. Произнесите фразу уверенно и официально: "Говорит капитан Петров, отдел K. Назовите, пожалуйста, ваше ФИО и должность". Это создаст у злоумышленника ощущение авторитета, и он может растеряться. Они боятся столкнуться с силой, даже если она лишь симулирована.

3. "Карта пустая. Хотите — могу показать баланс"

Мошенники ищут легкие жертвы, и если вы дадите понять, что у вас нет денег, они быстро уйдут. Скажите: "На карте ноль, даже на хлеб не хватает. Попробуйте в другой раз". Обычно это вызывает нервный смех или завершение разговора. Они не заинтересованы в том, чтобы тратить время на людей без финансовых ресурсов.

4. "Ваша схема подпадает под статьи 159 и 273 УК РФ"

Использование юридической терминологии может оказать сильное воздействие на мошенников. Вам не нужно быть юристом; достаточно уверенно произнести: "Вы только что попытались совершить социнжиниринг, это уголовно наказуемо". Это может поставить их в тупик и заставить сбросить звонок, так как они не хотят проблем с законом.

5. "Давайте так: оставьте ваш номер, я перезвоню"

Эта фраза становится настоящей ловушкой для мошенников. Попросите их оставить свой номер для обратного звонка. Большинство из них не сможет предоставить реальный номер, так как они действуют через подменные сим-карты. Скажите: "Мне неудобно говорить сейчас, оставьте ваш номер — я перезвоню". Перезвон для них означает риск быть пойманными.

6. "А вы случайно не тот же, что звонил вчера от имени “Газпрома”? Голос узнаю"

Мошенники часто используют один и тот же голосовой шаблон. Когда вы упоминаете, что уже слышали этот голос, они могут растеряться. Фраза "Вам звонили уже несколько раз — голос узнаю" создает эффект разоблачения. Они почувствуют себя пойманными и могут быстро завершить разговор.

Эти фразы работают потому, что мошенничество — это не магия, а манипуляция. Как только вы перестаете следовать их сценарию и начинаете задавать вопросы или проверять информацию, их трюк теряет силу.

Полезные советы:

• Сотрудники банков никогда не требуют перевести деньги или устанавливать приложения через телефон.

• Если вас просят сообщить коды из SMS или предоставить удаленный доступ — немедленно кладите трубку.

• Если у вас возникли сомнения, сами позвоните в банк по официальному номеру.

• Сохраняйте спокойствие: ваши эмоции могут быть использованы против вас.

Телефонные мошенники — это не гении, а хорошие актёры и манипуляторы. Станьте для них невозмутимой стеной, и они исчезнут из вашей жизни быстро и навсегда.