Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память

Современные исследования все чаще обращают внимание на влияние питания на когнитивные функции, особенно у пожилых людей.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Вирджиния Тек, выявило, что определенные категории ультрапереработанных продуктов оказывают негативное воздействие на память и общее состояние мозга. Результаты данного исследования были опубликованы в авторитетном журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Переработанное мясо и сладкие напитки

Согласно данным исследования, переработанное мясо и сладкие газированные напитки являются наиболее опасными для когнитивных функций. В течение семи лет ученые наблюдали за состоянием здоровья более 5 тысяч американцев старше 55 лет, анализируя их рацион и проводя тесты на память. Результаты показали, что ежедневное употребление хотя бы одной порции переработанного мяса увеличивает риск проблем с памятью на 17%. Каждая порция сладкой газировки добавляет к этому риску еще 6%. У участников, которые регулярно сочетали оба продукта в своем рационе, снижение когнитивных функций происходило заметно быстрее.

Влияние на когнитивные функции

Ученые отметили, что именно переработанное мясо и сладкие напитки стали главными факторами риска. Другие виды ультрапереработанных продуктов не продемонстрировали столь выраженного негативного влияния на мозг. Это открытие подчеркивает важность осознанного подхода к выбору продуктов питания, особенно для пожилых людей, которые могут быть более уязвимы к нарушениям памяти и другим когнитивным расстройствам.

Рекомендации по питанию

Авторы исследования рекомендуют делать акцент на менее обработанном мясе и готовить блюда в домашних условиях. Замена сладких газированных напитков на воду также может стать простым, но эффективным шагом к улучшению здоровья мозга. Простые изменения в рационе способны существенно снизить риск преждевременного снижения когнитивных функций и развития деменции.

Альтернативные продукты

Интересно отметить, что некоторые продукты могут даже способствовать улучшению метаболического здоровья и снижению риска диабета. Например, манго, несмотря на высокое содержание сахара, было связано с положительным влиянием на здоровье у людей с предиабетом. Это свидетельствует о том, что не все сладкие продукты одинаково вредны, и важно учитывать общий контекст питания.