Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа

В последнее время проблема захламления мест общего пользования в многоквартирных домах стала актуальной для многих москвичей.

Особенно остро стоит вопрос, когда соседи оставляют мешки с мусором на лестничных клетках и в коридорах. Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сергеев поделился рекомендациями о том, как жителям бороться с такой ситуацией.

Обязанности управляющей компании

Согласно действующим нормам, складирование мусора и личных вещей в местах общего пользования строго запрещено. Управляющая компания (УК) несет ответственность за содержание общего имущества и устранение препятствий, таких как мусор, на путях эвакуации. Это означает, что если кто-то из жильцов захламляет лестничную площадку или коридор, УК обязана принять меры для решения проблемы.

Сергей Сергеев подчеркивает, что жильцы должны обращаться в управляющую компанию с жалобами на нарушителей. УК должна очистить общие помещения или, если это необходимо, обратиться в суд для принуждения нарушителя к уборке. Важно отметить, что жильцы не должны самостоятельно предпринимать юридически значимые действия — их задача заключается лишь в том, чтобы сообщить о проблеме в УК.

Действия жильцов

Если управляющая компания не реагирует на жалобы и не принимает меры по устранению проблемы, жильцы могут обратиться в жилищную инспекцию. Это еще один способ заставить УК действовать и решить вопрос с мусором в подъезде. Жители должны помнить, что их голос имеет значение, и они могут повлиять на ситуацию.

Кроме того, важно понимать, что оставленный мусор или горючие материалы у дверей квартир могут не только создать препятствия при эвакуации во время пожара, но и нарушать санитарные нормы. Это может привести к серьезным последствиям как для здоровья жильцов, так и для их безопасности.

Штрафы за нарушения

Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко также напомнил москвичам о возможных штрафах за оставленные в подъезде личные вещи, такие как коляски или велосипеды. Размер штрафа может варьироваться от 5 до 15 тысяч рублей. Это нарушение подпадает под статью 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающуюся требований пожарной безопасности.