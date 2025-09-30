Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО

С 22 октября 2025 года в России вступают в силу поправки, которые позволяют микрокредитным организациям с государственным участием выдавать ипотечные займы. Это решение открывает новые перспективы для граждан, которым сложно получить жилищный кредит в банках.

Почему МФО разрешили выдавать ипотеку?

В 2024 году законодательство изменилось, и уполномоченные организации из перечня "ДОМ.РФ" лишились права выдавать ипотечные займы. Это ограничение затронуло компании, обслуживающие региональные программы, что усложнило доступ к жилью для определенных категорий граждан. Среди них.

Молодые специалисты.

Работники бюджетной сферы.

Многодетные семьи.

Сотрудники градообразующих предприятий.

Банки, руководствуясь строгими требованиями регулятора, нередко отказывали таким заемщикам. Новые поправки призваны устранить этот барьер, предоставив альтернативный способ приобретения жилья через МФО с государственным участием. Такие организации отличаются более лояльным подходом к оценке заемщиков, что увеличивает шансы на одобрение ипотеки. Но право выдавать займы получат только МФО со 100-процентным государственным участием, внесенные в специальный реестр Банка России. Эти компании будут работать исключительно с региональными ипотечными программами, направленными на повышение доступности жилья.

Как найти МФО для ипотеки?

Банк России создаст перечень микрокредитных организаций с государственным участием, которые смогут выдавать ипотечные займы. Этот список будет регулярно обновляться и публиковаться на официальном сайте регулятора. Как только регионы начнут учреждать такие МФО, информация появится в открытом доступе.

Возможна ли коммерческая ипотека в МФО?

МФО с государственным участием предназначены исключительно для реализации региональных программ по приобретению жилья. Для оформления коммерческой ипотеки по-прежнему придется обращаться в банки. Это разделение позволяет сохранить четкую специализацию: МФО сосредоточатся на льготных программах, а банки продолжат работать с рыночными продуктами.

Как защищены заемщики?

Деятельность МФО, выдающих ипотеку, будет строго регулироваться Банком России. Это гарантирует защиту прав заемщиков на уровне, сопоставимом с банковскими стандартами. Процесс оформления и обслуживания ипотеки в МФО будет соответствовать действующему законодательству. Условия зависят от параметров региональных программ, но в целом они будут схожи с текущей практикой банков, работающих с субсидированной ипотекой.

Плюсы и минусы ипотеки от МФО

Нововведение имеет как преимущества, так и потенциальные риски. Рассмотрим их подробнее.

Преимущества

Повышение доступности ипотеки для тех, кто не прошел банковский скоринг.

Льготные условия, включая региональные субсидии.

Регулирование со стороны Банка России, что обеспечивает защиту прав заемщиков.

Риски

МФО с госучастием появятся не сразу, а их наличие зависит от региона.

Условия ипотеки определяются возможностями конкретного региона.

Неясность в практической реализации: возможны бюрократические сложности, ограничения по выбору жилья или лимиты по программам.

Что нужно знать об ипотеке от МФО?

Закон от 22 октября 2025 года создает основу для появления новых возможностей в жилищной сфере. Регионы смогут учреждать МФО с государственным участием, но процесс их создания займет время. Отслеживать появление таких организаций можно на сайте Банка России.

И обычные коммерческие МФО, предлагающие краткосрочные займы, не смогут выдавать ипотеку. Это право закреплено только за организациями с государственным участием, которые работают с региональными программами. Коммерческая ипотека остается в компетенции банков.