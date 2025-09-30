Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО

Почему МФО разрешили выдавать ипотеку?
В 2024 году законодательство изменилось, и уполномоченные организации из перечня "ДОМ.РФ" лишились права выдавать ипотечные займы. Это ограничение затронуло компании, обслуживающие региональные программы, что усложнило доступ к жилью для определенных категорий граждан. Среди них.
- Молодые специалисты.
- Работники бюджетной сферы.
- Многодетные семьи.
- Сотрудники градообразующих предприятий.
Банки, руководствуясь строгими требованиями регулятора, нередко отказывали таким заемщикам. Новые поправки призваны устранить этот барьер, предоставив альтернативный способ приобретения жилья через МФО с государственным участием. Такие организации отличаются более лояльным подходом к оценке заемщиков, что увеличивает шансы на одобрение ипотеки. Но право выдавать займы получат только МФО со 100-процентным государственным участием, внесенные в специальный реестр Банка России. Эти компании будут работать исключительно с региональными ипотечными программами, направленными на повышение доступности жилья.
Как найти МФО для ипотеки?
Банк России создаст перечень микрокредитных организаций с государственным участием, которые смогут выдавать ипотечные займы. Этот список будет регулярно обновляться и публиковаться на официальном сайте регулятора. Как только регионы начнут учреждать такие МФО, информация появится в открытом доступе.
Возможна ли коммерческая ипотека в МФО?
МФО с государственным участием предназначены исключительно для реализации региональных программ по приобретению жилья. Для оформления коммерческой ипотеки по-прежнему придется обращаться в банки. Это разделение позволяет сохранить четкую специализацию: МФО сосредоточатся на льготных программах, а банки продолжат работать с рыночными продуктами.
Как защищены заемщики?
Деятельность МФО, выдающих ипотеку, будет строго регулироваться Банком России. Это гарантирует защиту прав заемщиков на уровне, сопоставимом с банковскими стандартами. Процесс оформления и обслуживания ипотеки в МФО будет соответствовать действующему законодательству. Условия зависят от параметров региональных программ, но в целом они будут схожи с текущей практикой банков, работающих с субсидированной ипотекой.
Плюсы и минусы ипотеки от МФО
Нововведение имеет как преимущества, так и потенциальные риски. Рассмотрим их подробнее.
Преимущества
- Повышение доступности ипотеки для тех, кто не прошел банковский скоринг.
- Льготные условия, включая региональные субсидии.
- Регулирование со стороны Банка России, что обеспечивает защиту прав заемщиков.
Риски
- МФО с госучастием появятся не сразу, а их наличие зависит от региона.
- Условия ипотеки определяются возможностями конкретного региона.
- Неясность в практической реализации: возможны бюрократические сложности, ограничения по выбору жилья или лимиты по программам.
Что нужно знать об ипотеке от МФО?
Закон от 22 октября 2025 года создает основу для появления новых возможностей в жилищной сфере. Регионы смогут учреждать МФО с государственным участием, но процесс их создания займет время. Отслеживать появление таких организаций можно на сайте Банка России.
И обычные коммерческие МФО, предлагающие краткосрочные займы, не смогут выдавать ипотеку. Это право закреплено только за организациями с государственным участием, которые работают с региональными программами. Коммерческая ипотека остается в компетенции банков.