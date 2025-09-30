Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас

Осень – это не только уютные вечера и золотые листья, но и настоящее испытание для организма. Именно в этот период наше тело остро нуждается в поддержке, чтобы противостоять сезонной хандре и простудам. Вот что нужно добавить в свой рацион, чтобы пережить осень бодрыми и здоровыми.

1. Витамин D

Это главный борец с осенней депрессией. Когда солнечного света мало, выработка витамина D в организме резко падает, что напрямую связано с апатией, усталостью и повышенной восприимчивостью к вирусам. Поскольку поймать солнце становится все труднее, нужно искать его на своей тарелке. Частично восполнить дефицит поможет жирная рыба (скумбрия, лосось, сельдь), печень трески, яичные желтки и сливочное масло.

2. Витамин С

Это первая линия обороны от сезонных простуд. Витамин С — мощный антиоксидант, который помогает иммунным клеткам бороться с инфекциями, придает бодрости и ускоряет выздоровление. Забудьте о стереотипе, что больше всего его в лимонах. Настоящие чемпионы по содержанию витамина С — это шиповник (в виде отвара), болгарский перец (особенно красный), квашеная капуста, облепиха и черная смородина.

3. Витамин А

Осенью наша кожа страдает от ветра и сухого воздуха, а глазам сложнее адаптироваться к ранним сумеркам. Именно витамин А (ретинол) и его предшественник бета-каротин отвечают за здоровье слизистых, эластичность кожи и остроту зрения. Запомните простое правило: ищите его во всем оранжевом, красном и зеленом. Ваши лучшие друзья — тыква, морковь, батат, печень (особенно говяжья), шпинат и брокколи. Важный момент: этот витамин жирорастворимый, поэтому морковку лучше есть с капелькой масла или сметаной.

4. Витамины группы В

Если вы чувствуете себя раздражительным, постоянно хотите спать и с трудом концентрируетесь — скорее всего, вам не хватает витаминов группы В. Они отвечают за здоровье нервной системы, помогают справляться со стрессом, улучшают сон и превращают пищу в энергию. К счастью, они содержатся во многих продуктах. Включайте в рацион мясо (говядина, индейка), рыбу, яйца, бобовые (фасоль, чечевица), орехи и цельнозерновой хлеб.

5. Цинк

Этот микроэлемент — настоящий дирижер иммунной системы. Без него клетки-защитники становятся ленивыми и неэффективными. Если вы стали часто и подолгу болеть, возможно, дело именно в нехватке цинка. Лидеры по его содержанию — говядина, тыквенные семечки, устрицы (для гурманов), фасоль, кешью и темный шоколад.

Главный секрет — не в волшебных таблетках, а в разнообразии на вашей тарелке. Чем ярче и пестрее будет ваше меню, тем больше шансов получить все необходимые вещества. Ешьте радугу и будьте здоровы