Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов

Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов
1200

Вспомните школьные годы. Уроки ОБЖ, которые часто вел суровый преподаватель в отставке, плакаты с правилами поведения при пожаре на стенах. Казалось, что это все – далекая теория. Но жизнь показывает, что базовые знания о безопасности могут пригодиться в самый неожиданный момент. Давайте проверим, что осталось в памяти со школьной скамьи. Предупреждаем: некоторые вопросы с подвохом!

Вопросы

1. Вы гуляете по лесу и понимаете, что заблудились. Компаса и навигатора нет. Что будет самым правильным первым действием?

А) Идти строго в одном направлении, пока не выйдешь к людям.

Б) Оставаться на месте, чтобы не уходить дальше от возможного маршрута.

В) Искать ручей и идти вниз по его течению.

2. На кухне сильно запахло газом. Ваши действия?

А) Немедленно включить вытяжку и свет, чтобы лучше все осмотреть.

Б) Открыть окна, перекрыть газ и, покинув квартиру, позвонить в газовую службу с улицы.

В) Плотно закрыть дверь на кухню, чтобы запах не распространялся по квартире, и позвонить в 112.

3. Ваш друг получил сильный ожог руки кипятком, кожа покраснела. Какая первая помощь будет правильной?

А) Смазать место ожога маслом или сметаной, чтобы смягчить кожу.

Б) Проколоть образовавшиеся пузыри, чтобы выпустить жидкость.

В) Охлаждать место ожога под струей прохладной воды 10–15 минут.

4. Вы на улице и слышите протяжный, завывающий сигнал сирены. Что он означает и что нужно делать?

А) Это сигнал "Воздушная тревога!", нужно немедленно бежать в ближайшее убежище.

Б) Это сигнал "Внимание всем!", нужно включить радио или телевизор, чтобы прослушать экстренное сообщение.

В) Это проверка системы оповещения, можно не обращать внимания.

5. Человек на ваших глазах порезал руку. Кровь темно-вишневая, вытекает ровной, непрерывной струей. О каком кровотечении идет речь и как его остановить?

А) Артериальное. Нужно наложить жгут выше раны.

Б) Венозное. Нужно наложить давящую повязку на саму рану.

В) Капиллярное. Достаточно обработать перекисью и заклеить пластырем.

6. Вас застала сильная гроза в открытом поле. Где безопаснее всего ее переждать?

А) Под высоким одиноким деревом.

Б) В неглубокой канаве или овраге, присев на корточки.

В) Стоя в полный рост, так как молния бьет в самые высокие объекты.

7. Человек упал в обморок. Какое положение нужно придать его телу, чтобы он быстрее пришел в себя?

А) Усадить его и дать понюхать нашатырный спирт.

Б) Положить на спину, а ноги приподнять выше уровня головы.

В) Положить на спину и подложить под голову валик из одежды.

Правильные ответы

1. Ответ: Б (или В). Самое главное правило заблудившегося — оставаться на месте. Так вас будет проще найти спасателям. Бесцельное движение только усугубит ситуацию. Вариант В тоже считается правильным — ручей или река почти всегда выводят к жилью, если идти вниз по течению. Но это уже следующий шаг, если вы уверены в своих силах.

2. Ответ: Б. При запахе газа категорически нельзя пользоваться электроприборами, включая выключатели света и вытяжку! Малейшая искра может вызвать взрыв. Правильный алгоритм: перекрыть газ, проветрить, покинуть помещение и вызвать специалистов.

3. Ответ: В. Ни в коем случае нельзя смазывать ожог маслом или жирными кремами — это создает пленку, мешая теплоотдаче и усугубляя ожог. Пузыри вскрывать тоже нельзя, так как можно занести инфекцию. Единственное верное действие — долгое охлаждение прохладной (не ледяной!) водой.

4. Ответ: Б. Сирена — это сигнал "Внимание всем!". Его задача — привлечь ваше внимание. Услышав его, вы должны немедленно включить любой источник информации (телевизор, радио, интернет-СМИ) и прослушать сообщение от МЧС о том, что произошло и как действовать дальше.

5. Ответ: Б. Темная кровь и ровная струя — это признаки венозного кровотечения. Жгут в этом случае не нужен (он накладывается при артериальном, когда кровь алая и бьет фонтаном). Правильно — наложить на рану стерильную давящую повязку.

6. Ответ: Б. Молния бьет в самые высокие точки. Прятаться под одиноким деревом — смертельно опасно. Стоять в полный рост — тоже плохая идея. Самое безопасное — найти углубление (канаву, овраг), сесть на корточки, сгруппировавшись, и переждать непогоду.

7. Ответ: Б. При обмороке происходит отток крови от мозга. Чтобы восстановить кровоснабжение, нужно положить человека на спину и приподнять его ноги. Это обеспечит приток крови к голове. Подкладывать валик под голову, наоборот, вредно.

Ваши результаты

7 из 7: Поздравляем! Вы — магистр выживания, и ваш преподаватель ОБЖ мог бы вами гордиться. С вами не страшно пойти ни в поход, ни в разведку.

4–6 из 7: Очень хороший результат! Вы помните основы, и в критической ситуации, скорее всего, не растеряетесь. Но пару тем стоит освежить в памяти.

0–3 из 7: Кажется, на уроках ОБЖ вы рисовали на задней парте. Не расстраивайтесь! Зато теперь вы точно знаете правильные ответы. Рекомендуем внимательно перечитать объяснения — это действительно важно.

30 сентября 2025, 14:28
Фото: freepik.com
Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок

Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

