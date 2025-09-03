Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Понедельник 20 октября

Освободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака
Освободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака

Освободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака
1755

61-летний актер Михаил Ефремов принял важное решение в своей жизни.

Он оставил жену Софью Кругликову всего через пять месяцев после освобождения из колонии. Это событие стало итогом 23 лет совместной жизни, в течение которой пара воспитывала троих детей.

Развод после долгого совместного пути

Михаил Ефремов и Софья Кругликова прожили вместе более двух десятков лет, однако их отношения постепенно пришли в упадок, отмечает женский журнал Клео.ру. Основные причины развода:

• Кризис в отношениях: По информации близких, отношения супругов давно испытывали трудности, и конфликты усилились после возвращения Ефремова на свободу.

• Разные приоритеты: Софья сосредоточилась на воспитании детей, в то время как Михаил продолжал вести активную общественную жизнь, что приводило к недопониманию и напряженности в семье.

• Поддержка извне: Во время заключения Ефремова поддерживала актриса Дарья Белоусова, с которой у него были романтические отношения. Это также могло повлиять на решение о разводе.

Жизнь после развода

После развода Михаил Ефремов съехал в дом под Москвой, оставив Софье квартиру в центре столицы. Это решение подчеркивает его стремление начать новую жизнь и оставить все старое позади.

Дети и их будущее

Ефремов и Кругликова воспитывали троих детей:

• Вера (21 год)

• Надежда (18 лет)

• Борис (15 лет)

Несмотря на развод, актер продолжает заботиться о своих детях и поддерживать с ними отношения. Важно отметить, что дети стали для него приоритетом, и он намерен активно участвовать в их жизни.

Пятый брак актера

Развод с Софьей Кругликовой стал пятым для Михаила Ефремова. У него также есть шестеро детей от разных отношений:

• Никита Ефремов — старший сын от первого брака.

• Николай — сын от Евгении Добровольской.

• Анна-Мария — дочь от Ксении Качалиной.

Каждый из этих браков оставил свой след в жизни актера, а также сформировал его как личность и профессионала.

Новая глава в жизни Ефремова

После выхода из колонии и развода Михаил Ефремов стоит на пороге новой жизни. Он имеет возможность переосмыслить свои приоритеты и начать все с чистого листа. Время покажет, какие изменения произойдут в его жизни и карьере, но одно можно сказать точно: этот этап станет важным для его дальнейшего развития как человека и артиста.

3 сентября 2025, 13:48
Михаил Ефремов. Кадр из телесериала "Полет" (2019)
