Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича

В Китае произошел случай, который заставляет задуматься о том, как привычка часами залипать в смартфоне может обернуться трагедией.

Молодой студент из города Цюаньчжоу, увлеченный играми и соцсетями, оказался прикованным к больничной койке. Причина — тромб в шейном отделе позвоночника, вызванный долгим сидением в неудобной позе с опущенной головой. Эта история — не просто новость, а предупреждение о том, как обыденное использование гаджетов может привести к необратимым последствиям.

Что случилось со студентом?

В центре этой истории — 19-летний Сяо Дун, студент из Цюаньчжоу. Лето он провел, совмещая подработку с долгими часами за смартфоном. Работа требовала постоянного наклона головы, а в свободное время парень утопал в экране телефона, играя или листая ленту. Постепенно начали появляться тревожные симптомы: онемение в руках, шее и ногах. Эти сигналы организма были проигнорированы, пока однажды утром тело ниже груди не перестало его слушаться. Родственники вызвали скорую, и Сяо Дуна срочно доставили в больницу.

Медицинский диагноз и его причины

Врачи поставили неутешительный диагноз: тромб в шейном отделе позвоночника. Сгусток крови сдавил спинной мозг, вызвав паралич. Специалисты объяснили, что длительное пребывание в позе с наклоненной головой спровоцировало разрыв аномального сосуда в позвоночном канале. Образовавшаяся гематома стала причиной острого состояния. Хирурги провели экстренную операцию, удалив тромб, что дало студенту шанс на восстановление. Сейчас он постепенно возвращает чувствительность и начинает двигать ногами, но полное выздоровление займет время.

Почему смартфоны опасны?

Случай Сяо Дуна — не единичный. Долгое использование смартфонов в неправильной позе создает серьезные риски для здоровья.

Нарушение кровообращения. Постоянный наклон головы вперед сдавливает сосуды, что может привести к образованию тромбов.

Повреждение позвоночника. Неправильная осанка перегружает шейный и грудной отделы, вызывая хронические боли или даже грыжи.

Снижение чувствительности. Длительное давление на нервы может привести к онемению конечностей.

Риск инсульта. Нарушение кровотока в сосудах шеи увеличивает вероятность серьезных осложнений.

Медики подчеркивают: регулярное пребывание в позе, которую часто называют "смартфонной шеей", чревато не только дискомфортом, но и угрозой для жизни.

Как защитить здоровье?

Чтобы избежать подобных проблем, достаточно соблюдать несколько простых правил. Важно следить за осанкой: держать спину прямо и не наклонять голову слишком долго. Также полезно делать перерывы каждые 20–30 минут, чтобы размяться или выполнить легкую гимнастику для шеи и плеч. И стоит ограничить время, проведенное за экраном, особенно перед сном, чтобы снизить нагрузку на глаза и позвоночник. Регулярные прогулки и физическая активность также помогают поддерживать кровообращение и укреплять мышцы.