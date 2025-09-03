Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Понедельник 20 октября

Понедельник 20 октября

18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Гроза подкрадывается незаметно: смертельные ошибки, которые допускают многие

Гроза подкрадывается незаметно: смертельные ошибки, которые допускают многие
1035

Гроза представляет собой одно из наиболее опасных природных явлений в средней полосе России. Согласно данным Росгидромета, в разных регионах фиксируется от 20 до 50 грозоопасных дней ежегодно, с наибольшей активностью в южных и центральных областях. Знание базовых правил помогает избежать неприятных последствий, когда непогода застает врасплох.

Чем опасна гроза и молния?

Молния поражает не только при прямом контакте, но и на расстоянии, через токи, распространяющиеся по влажной почве, металлическим конструкциям, проводам или водостокам. Распространенная ошибка заключается в уверенности, что отсутствие дерева поблизости гарантирует безопасность. Статистика свидетельствует об обратном: большинство случаев происходит около защищенных объектов, таких как веранды, навесы, заборы, спортивные площадки или водоемы. Люди часто полагают, что крыша или стена служат надежной защитой, однако без молниеотвода конструкция не спасает от удара.

Как вести себя во время грозы?

На открытой местности следует избегать движения к высоким одиночным объектам, будь то дерево, столб или вышка, поскольку молния тяготеет к наиболее возвышенным и проводящим целям. Безопаснее присесть на корточки, сведя ноги вместе и накрыв голову руками, чтобы минимизировать контакт с землей и снизить риск прохождения тока через тело.

  • Не ложиться на землю, так как в случае удара ток распространяется по радиусу, увеличивая площадь поражения.
  • Избегать бега, поскольку резкие движения повышают вероятность стать мишенью.
  • Убрать мобильный телефон в карман, особенно если подключены проводные наушники или пауэрбанк, — металлические элементы могут направить ток внутрь тела.

Особую опасность представляет нахождение в воде или рядом с ней: рыбалку, купание или прогулки вдоль берега нужно прекратить при первых раскатах грома. Вода служит отличным проводником, а плоская поверхность водоема делает человека уязвимой целью. Даже при отдаленной грозе рекомендуется удалиться от воды за 20–30 минут до подхода фронта.

Что делать во время грозы?

В помещении молния не представляет угрозы только при наличии молниезащиты, заземления и надежной электропроводки. В старых домах часто возникают короткие замыкания, выбивание автоматов или возгорания, особенно если подключены приборы с металлическим корпусом, такие как чайники, микроволновки или стиральные машины.

В сильную непогоду рекомендуется отключить бытовую технику от розеток, включая Wi-Fi-роутеры, антенны и кабельные соединения, чтобы избежать импульса от удара в уличную линию. Держаться подальше от окон, стен с внешней проводкой или металлическими сливами, поскольку стекло не защищает, а вода на поверхностях проводит ток. По той же причине избегать душа, мытья посуды или запуска стиральной машины — трубы легко передают разряд.

В автомобиле с металлическим кузовом безопасность обеспечивается при закрытых окнах, без касания металлических элементов и с выключенным двигателем. Выходить или трогать корпус снаружи во время удара категорически нельзя. Мотоциклы, велосипеды и открытые транспортные средства не предоставляют защиты.

На даче важно проверить наличие заземления и молниеприемника, особенно в деревянных строениях, где удар может вызвать пожар. Старые алюминиевые провода и неисправные автоматы усиливают уязвимость. В сельской местности следует отключить электропастухи и укрыть животных, чтобы избежать поражения через незаземленные ограждения.

Гром служит сигналом к действию: системы наблюдения фиксируют удары на расстоянии до 20–30 км, и фронт может подойти раньше.

Можно ли ходить с зонтом во время грозы?

Зонт часто воспринимается как защита от дождя, но во время грозы он повышает риск. Классический вариант с металлическим каркасом и острием становится высокой точкой, притягивающей разряд, особенно на открытой местности или в городе среди пешеходов.

Проводящие материалы направляют ток через тело, особенно при поврежденной пластиковой ручке. В случае удара разряд проходит от купола по стержню. Поэтому зонт лучше свернуть и убрать, найдя укрытие в здании или автомобиле. Исключение составляют модели из углепластика, но и их не стоит поднимать высоко.

3 сентября 2025, 11:18
Фото: Freepik
