От этих продуктов стоит отказаться во время простуды – так организм сможет побороть вирусы

Во время простуды особенно важно следить за своим рационом, так как организм направляет все силы на борьбу с вирусами. Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева из "СМ-Клиника" поделилась рекомендациями о том, какие продукты лучше исключить из питания в этот период.

Фастфуд и тяжелая пища

По словам специалиста, переваривание пищи требует значительных энергетических затрат. Поэтому во время болезни предпочтительнее легкие и простые блюда. Фастфуд, различные снеки, сладкие газированные напитки, а также жирная и жареная пища могут негативно сказаться на состоянии здоровья. Эти продукты не только тяжело усваиваются, но и могут усугубить симптомы простуды.

Питьевой режим

Если аппетит снижен, важно поддерживать питьевой режим. Это помогает организму быстрее выводить токсины и предотвращает обезвоживание. Оксана Михалева рекомендует употреблять морсы, компоты или теплое молоко с медом. Эти напитки не только утоляют жажду, но и способствуют восстановлению сил.

Исключение красного мяса и сладостей

Во время болезни рекомендуется также отказаться от красного мяса, кондитерских изделий и сдобной выпечки. Оптимальным выбором будут легкие супы на основе нежирного куриного или рыбного бульона, каши, тушеные или запеченные овощи, отварная курица и нежирная рыба. Кисломолочные продукты и немного фруктов (предпочтительно в запеченном виде) также будут полезны.

Ограничение клетчатки

Свежие овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки могут вызывать дискомфорт и тяжесть в желудке, поэтому их лучше оставить на период восстановления. Важно помнить, что еда при простуде должна быть максимально щадящей: простой, мягкой и легко усваиваемой.

Способы приготовления пищи

Что касается способов приготовления, то предпочтение следует отдавать варке, тушению, запеканию и приготовлению на пару. В первые дни болезни организм лучше воспринимает бульоны, супы и хорошо проваренное мясо. Как только самочувствие улучшится, можно постепенно возвращать привычные продукты в рацион.

Условия для выздоровления

Помимо правильного питания, для скорейшего выздоровления важны и другие условия: полноценный сон, регулярное проветривание помещения, поддержание оптимальной температуры и влажности воздуха. Умеренный отдых без чрезмерных физических нагрузок также способствует восстановлению. Прогулки на свежем воздухе (при отсутствии высокой температуры) помогут поддерживать иммунитет.

Когда обращаться к врачу

Если состояние ухудшается — появляются высокая температура, сильная слабость или другие тревожные симптомы — необходимо обратиться к врачу. Это поможет избежать осложнений и получить правильное лечение. Заботясь о своем здоровье и следуя рекомендациям врача, можно значительно облегчить течение простуды и ускорить процесс выздоровления.