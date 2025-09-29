Дженнифер Лопес откровенно высказалась о громком разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес впервые открыто поделилась своими чувствами после развода с Беном Аффлеком.

Их отношения, начавшиеся в начале 2000-х, привлекали внимание общественности на протяжении многих лет. После официального разрыва в прошлом году и завершения юридического процесса в начале этого года, Джей Ло решила рассказать о своем опыте и внутреннем состоянии.

В интервью Дженнифер отметила, что расставание стало для нее важным этапом в жизни. "Это самое лучшее, что случилось со мной, ведь я смогла измениться", — призналась 42-летняя звезда. Она подчеркнула, что разрыв помог ей глубже понять себя и свои желания. "Сейчас я уже совсем не та, что была полтора года назад", — добавила Лопес, намекая на личностный рост и изменения, произошедшие с ней за это время.

Дженнифер также вспомнила о периоде работы над проектом "Поцелуй женщины-паука", где Бен Аффлек выступал продюсером, отмечает женский журнал Клео.ру. По ее словам, на съемочной площадке все выглядело гармонично, однако в реальной жизни их отношения были гораздо сложнее. Это подчеркивает тот факт, что внешняя картинка часто не отражает истинного положения дел в личной жизни.

Бен Аффлек, которому недавно исполнилось 53 года, предпочел не углубляться в детали разрыва. В одном из своих интервью он отметил, что у них не было единой причины для расставания: "Мы просто по-разному смотрели на жизнь". Это заявление оставляет пространство для интерпретаций и предполагает, что разница в взглядах на будущее могла сыграть ключевую роль в их отношениях.

История любви Дженнифер и Бена действительно напоминает сюжет романтического фильма. Их первое знакомство произошло в 2001 году, но тогда до свадьбы дело не дошло. После долгого перерыва артисты снова сошлись и официально поженились летом 2022 года. Однако семейная идиллия оказалась недолгой: уже в августе того же года Дженнифер подала заявление о разводе.

После разрыва Дженнифер Лопес активно появлялась на публике в эффектных нарядах, что многие поклонники интерпретировали как стремление продемонстрировать свою независимость. В то же время в СМИ активно обсуждались слухи о ее новых романах, хотя сама артистка предпочитает сохранять молчание по этому поводу. Бен Аффлек же, по сообщениям инсайдеров, все чаще проводит время с бывшей супругой Дженнифер Гарнер и их детьми.