Эти три категории продуктов гарантируют проблемы со сном – их назвала врач-сомнолог

Сон – это важнейшая часть нашей жизни, и его качество напрямую зависит от множества факторов, включая питание.

Сомнолог Кэтрин Холл выделила три категории продуктов, которые могут негативно влиять на сон и провоцировать бессонницу. Если вы часто просыпаетесь ночью или долго не можете заснуть, возможно, стоит пересмотреть свой рацион.

Соленая еда

Первой категорией продуктов, которые стоит исключить из вечернего меню, является соленая еда. Холл отмечает, что высокое содержание соли в таких продуктах, как чипсы, соленые орехи, бекон и маринованные овощи, может вызвать задержку жидкости в организме. Это приводит к повышению артериального давления, что затрудняет процесс расслабления и отключения организма во время сна. В результате люди часто просыпаются в течение ночи, чтобы посетить туалет, что нарушает их отдых и приводит к чувству усталости на следующий день.

Кислая пища

Второй группой продуктов, способных спровоцировать проблемы со сном, является кислая пища. К таким продуктам относятся помидоры, баклажаны, соевый соус, красное вино и различные сыры. В этих продуктах содержится большое количество тирамина — аминокислоты, которая активизирует деятельность мозга. Стимуляция мозга перед сном мешает расслаблению и может стать причиной бессонницы. Поэтому лучше избегать кислых блюд на ужин, чтобы снизить риск возникновения проблем со сном.

Острая пища

Третьей категорией продуктов, которые могут негативно сказаться на качестве сна, является острая пища. Специи и перец чили содержат капсаицин, вещество, способствующее повышению температуры тела. Это может затруднить засыпание, так как организму требуется больше энергии для переваривания острого блюда. В сочетании с повышенной температурой тела это создает дополнительные преграды для глубокого и спокойного сна.

Проблемы со сном могут быть вызваны различными факторами, включая неправильное питание. Как подчеркивает Кэтрин Холл, исключение соленой, кислой и острой пищи из вечернего рациона может существенно улучшить качество сна. Заботясь о своем питании, мы можем создать более благоприятные условия для отдыха и восстановления сил.

Не забывайте также о том, что бессонница может быть симптомом более серьезных заболеваний. Если проблемы со сном продолжаются длительное время, стоит обратиться к специалисту для консультации и диагностики.