Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц

Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц
935

Думаете, зарплаты под миллион в месяц – это удел айтишников и топ-менеджеров? Мы нашли 10 профессий, которые доказывают, что это совсем не так. Приготовьтесь удивляться.

1. Врач-стоматолог

Зарплата: 150 000 – 900 000 ₽

Это не просто врач, который лечит кариес. Стоматолог высшего класса — это ювелир, хирург и инженер в одном лице. Он занимается сложнейшим протезированием, исправляет аномалии челюсти и работает с цифровыми технологиями, создавая идеальные улыбки. Чтобы претендовать на зарплату, близкую к миллиону, нужно не только окончить медвуз, но и иметь за плечами 5+ лет опыта, портфолио блестящих работ и владеть самыми передовыми методиками. Спрос на таких мастеров так велик, что премиум-клиники готовы оплачивать им переезд и жилье.

2. Пилот гражданской авиации

Зарплата: 280 000 – 820 000 ₽

Человек, от которого зависят сотни жизней в небе, по определению не может зарабатывать мало. Путь за штурвал лежит через летное училище или вуз и требует железного здоровья, стальных нервов и безупречной дисциплины. Самые высокие зарплаты — у командиров широкофюзеляжных лайнеров (тех, где два прохода между креслами), налетавших тысячи часов. Их доход — плата за колоссальную ответственность и умение принимать верные решения за доли секунды.

3. IT-специалист

Зарплата: 80 000 – 600 000+ ₽

Да, без айтишников никуда. Но важно понимать: сфера IT огромна, и разброс зарплат колоссальный. Одно дело — начинающий "джун", другое — опытный "сеньор", разработчик сложных программных решений или аналитик больших данных. Рынок настолько голоден до квалифицированных кадров, что настоящий профессионал с хорошим опытом может диктовать свои условия. И для этого, как показывает практика, диплом не всегда главное — реальные навыки и портфолио ценятся куда выше.

4. Машинист буровой установки

Зарплата: в среднем 300 000, максимум — 700 000 ₽

Герой суровых широт. Этот специалист бурит скважины для добычи нефти и газа, часто работая вахтовым методом в экстремальных условиях Севера. Работа не для неженок: требует физической силы, выносливости и готовности жить вдали от цивилизации. Но и оплачивается соответственно. Чтобы сесть за рычаги буровой установки, высшее образование не нужно — достаточно окончить колледж или специальные курсы.

5. Прораб (руководитель отделочных работ)

Зарплата: 200 000 – 500 000 ₽

На стройке прораб — это царь и бог. Он руководит бригадой, отвечает за качество, сроки, закупку материалов и общение с заказчиком. Это мозг и нервный центр всего проекта. Чтобы дорасти до зарплаты в полмиллиона, нужен не только диплом строительного вуза, но и опыт от 3-6 лет, умение читать чертежи, разбираться в технологиях и решать любые конфликтные ситуации на площадке.

6. Инженер

Зарплата: 50 000 – 300 000+ ₽

"Инженер" — понятие растяжимое. Инженер на заводе в регионе и инженер по ремонту сложного промышленного оборудования в Москве — это две разные истории. Сегодня особенно ценятся специалисты, которые могут не просто спроектировать деталь на компьютере, но и настроить высокотехнологичное оборудование, протестировать его и найти причину сбоя. За таких "технарей от бога" компании готовы платить очень хорошие деньги.

7. Менеджер по продажам

Зарплата: в среднем 200 000, максимум — 500 000 ₽

Хороший "продажник" может заработать состояние. Особенно это касается сфер, где крутятся большие деньги, — например, продажа недвижимости или работа с VIP-клиентами. Здесь доход часто состоит из скромного оклада и щедрых процентов со сделок. Талантливый менеджер, который умеет убеждать, находить подход к людям и доводить клиента до покупки, может за месяц заработать больше, чем иной директор за год.

8. Сварщик

Зарплата: 40 000 – 400 000 ₽

Пожалуй, самый яркий пример того, как рабочая специальность может быть невероятно прибыльной. Обычный сварщик получает немного, но специалист с аттестацией НАКС (Национальное Агентство Контроля Сварки), работающий на строительстве нефтегазового оборудования или мостов, — это настоящая элита. Его труд требует высочайшей точности и мастерства, и за одну вахту такой профессионал может заработать целое состояние.

9. Токарь-карусельщик

Зарплата: в среднем 100 000, максимум — 200 000 ₽

Звучит экзотично, но это одна из самых востребованных и дефицитных рабочих профессий. Токарь-карусельщик работает не на обычном станке, а на сложном агрегате, вытачивая огромные детали для машиностроения, авиации и судостроения. Специалистов высшего, 6-го разряда, на рынке — единицы, и заводы готовы за них бороться, предлагая очень достойные зарплаты.

10. Курьер

Зарплата: 30 000 – 190 000 ₽

Самый неожиданный гость в нашем топе. Конечно, речь не о средней зарплате студента на велосипеде. Но курьер на личном автомобиле в крупном мегаполисе, работающий на износ и выполняющий десятки заказов в день, действительно может зарабатывать огромные по меркам средней зарплаты деньги. Это тяжелый и монотонный труд, но для выносливых и готовых к ненормированному дню людей он может стать настоящей "золотой жилой".

Шоу-бизнес в Telegram

29 сентября 2025, 12:08
Фото: freepik.com
"Российская газета"✓ Надежный источник

По теме

Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье