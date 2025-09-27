Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

20 октября

Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку

Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку
1414

Технологии Deepfake развиваются семимильными шагами, позволяя генерировать лица, голоса и целые сцены, которые вводят в заблуждение даже опытных наблюдателей.

Сегодня искусственный интеллект способен создавать видеоролики, поразительно похожие на реальные. Это открывает не только новые творческие горизонты, но и ставит перед нами серьезную задачу: как отличить реальное видео от виртуозной работы нейросети?

Давайте разберем 7 ключевых признаков, которые выдают видео, созданное нейросетью.

1. Неестественные глаза и моргание

Глаза — зеркало души, и нейросети часто спотыкаются именно здесь. Обратите внимание на:

  • Частоту и естественность моргания: люди моргают примерно 10-15 раз в минуту, нерегулярно. У сгенерированных персонажей моргание может быть слишком частым, редким, синхронным или неестественно резким.
  • Отражения в глазах: в реальных глазах обычно есть блики от источников света, отражения окружения. У ИИ-персонажей глаза могут выглядеть "мертвыми", безжизненными, лишенными этих мелких деталей.
  • Направление взгляда: иногда взгляд персонажа может быть нефокусированным или "плавающим", не соответствующим направлению диалога или действий.

2. "Пластиковая" кожа и неестественные волосы

Нейросети все еще испытывают трудности с достоверным воспроизведением сложных текстур:

  • Кожа: она может быть идеально гладкой, словно пластиковой, без пор, морщин или мелких дефектов, которые есть у любого реального человека. Или, наоборот, иметь странную, зернистую или размытую текстуру. Пот, румянец, тени от мелких волосков — часто отсутствуют.
  • Волосы: волосы часто выглядят как единая "шапка", лишенная отдельных волосков, естественного объема и движения. Они могут быть слишком статичными или, наоборот, неестественно дрожать, выглядеть размытыми на кончиках.

3. Странные или меняющиеся черты лица (особенно зубы и уши)

ИИ иногда не может поддерживать полную согласованность на протяжении всего видео:

  • Зубы: следите за зубами. Они могут быть слишком идеальными, одинаковыми по форме и размеру, как у куклы. Или, наоборот, иметь странные формы, неестественное количество или исчезать/появляться при разговоре.
  • Уши, родинки, очки: в разных кадрах или даже в одном кадре могут быть тонкие несоответствия в форме ушей, положении родинок или очков. Очки могут слегка "плавать" на лице или иметь искаженную форму.

4. Желеобразные, роботизированные или слишком плавные движения

Реальные люди двигаются не идеально. У нас есть микро-движения, дрожание рук, смещение веса. ИИ часто не улавливает эту естественную непредсказуемость:

  • Отсутствие микро-выражений: лицо может выражать одну эмоцию слишком долго, без тонких переходов и изменений, характерных для живых людей.
  • Жесткость или излишняя плавность: движения тела или головы могут быть слишком механическими, роботизированными, или, наоборот, неестественно плавными, "желеобразными", без естественных рывков и пауз.
  • Повторяющиеся движения: персонаж может слишком часто и однообразно повторять одни и те же жесты или мимику.

5. Искаженный фон и странные объекты

Нейросети уделяют основное внимание генерации лица, часто "забывая" о фоне:

  • Искажения на заднем плане: фон может "плыть", искажаться, иметь артефакты, особенно вокруг движущегося объекта. Линии стен, дверей, мебели могут быть слегка изогнуты или дрожать.
  • Несогласованность объектов: объекты на фоне могут появляться или исчезать, менять свою форму или размер без видимой причины.
  • Неестественное освещение и тени: свет может падать с неправильной стороны, тени могут отсутствовать или быть некорректными для данного освещения. Это очень сложный аспект для ИИ.

6. Проблемы со звуком и синхронизацией губ

Звуковая дорожка также может выдавать подделку:

  • Асинхронность губ: это один из самых очевидных признаков ранних дипфейков, хотя современные модели улучшили этот аспект. Тем не менее, внимательно наблюдайте: движение губ может немного отставать или опережать слова.
  • Неестественный тембр или интонация: голос может звучать монотонно, роботизировано, с неестественными паузами или искаженной интонацией.
  • Шумы на заднем плане: если генерируется и голос, и фон, могут быть несоответствия в фоновом шуме или его полное отсутствие, когда он должен быть.

7. Эффект "зловещей долины" и общее ощущение дискомфорта

Иногда вы просто чувствуете, что что-то не так, даже если не можете точно определить причину. Это называется "эффектом зловещей долины" (Uncanny Valley) — когда объект выглядит почти человеческим, но тонкие несовершенства вызывают чувство отторжения, дискомфорта или даже страха. Доверяйте этому интуитивному ощущению.

Что еще может помочь:

  • Контекст: соответствует ли содержание видео обычной манере поведения или высказываниям этого человека? Выглядит ли ситуация правдоподобной?
  • Источник: кто опубликовал видео? Известный новостной портал или сомнительный аккаунт в соцсетях?
  • Инструменты для проверки: существуют специализированные программы и онлайн-сервисы для обнаружения дипфейков, хотя они не всегда доступны широкой публике.

Помните, что технологии ИИ постоянно совершенствуются. То, что сегодня является очевидным признаком подделки, завтра может быть исправлено. Поэтому важно развивать свою "насмотренность" и всегда критически оценивать информацию, особенно если она вызывает сильные эмоции или кажется слишком невероятной.

27 сентября 2025, 21:09
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

