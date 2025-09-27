"Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

"Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем
5424

Тяжесть в ногах к концу дня, следы от резинки носков на щиколотках, ощущение, что любимая обувь стала тесной… Знакомо? Большинство из нас списывает это на усталость, долгую ходьбу, жару или соленую пищу. Мы поднимаем ноги повыше, отдыхаем, и к утру все вроде бы проходит. Но что, если этот привычный дискомфорт – не просто усталость, а тихий сигнал SOS от вашего сердца?

Опытные кардиологи знают: ноги могут рассказать о состоянии нашего "главного мотора" гораздо больше, чем мы думаем. И есть один неочевидный симптом, который люди упорно игнорируют, рискуя упустить начало серьезного заболевания.

Главный "тихий" симптом: симметричные отеки

Речь идет об отеках. Но не о тех, что появляются на одной ноге после ушиба или на обеих после 10-часового перелета. Тревожный звоночек, указывающий на возможные проблемы с сердцем, — это постоянные, симметричные отеки на обеих ногах, которые не проходят полностью даже после ночного отдыха.

Как это выглядит:

  • Сначала отеки появляются к вечеру в области лодыжек и стоп.
  • Вы можете заметить, что после снятия носков на коже остается глубокий след, который долго не проходит.
  • Если нажать пальцем на кожу в области кости на голени, образуется ямка, которая медленно выравнивается. В медицине это называется "пастозность".
  • Со временем, если проблему игнорировать, отеки могут подниматься выше — на голени и даже бедра.

Какая связь между сердцем и ногами? Объясняем просто

Чтобы понять, почему слабое сердце вызывает отеки в ногах, представьте, что наше сердце — это мощный насос. Его задача — качать кровь по всему организму.

  1. Насос ослабевает. Когда сердце по какой-то причине ослабевает (например, из-за ишемической болезни, последствий инфаркта или гипертонии), оно перестает справляться со своей работой на 100%. Оно не может с нужной силой выталкивать кровь в артерии.
  2. Возникает "затор". Из-за этого в венах, по которым кровь возвращается к сердцу, образуется своего рода "пробка". Давление в венозной системе повышается.
  3. Жидкость "просачивается". Под действием этого повышенного давления и силы тяжести жидкая часть крови начинает "просачиваться" сквозь стенки сосудов в окружающие ткани. Поскольку ноги — самая нижняя точка нашего тела, именно там жидкость и скапливается в первую очередь.

Так и появляются "сердечные" отеки. Это не просто косметический дефект, а физическое проявление того, что ваше сердце не справляется с нагрузкой.

Как отличить "сердечные" отеки от "обычных"?

Это ключевой вопрос. Чтобы не паниковать зря, обратите внимание на несколько характерных признаков.

ПризнакОбычные отеки (усталость, жара)"Сердечные" отеки (повод для беспокойства)
СимметрияМогут быть на одной или обеих ногах.Всегда на обеих ногах, примерно одинаковые.
Время появленияПоявляются к вечеру, после нагрузки.Появляются к вечеру, но не проходят полностью к утру.
Состояние кожиКожа обычно теплая, обычного цвета.Кожа на месте отека часто прохладная, бледная, с синюшным оттенком.
Сопутствующие симптомыОбычно их нет.Часто сопровождаются одышкой (особенно при ходьбе или в положении лежа), быстрой утомляемостью, головокружением.

Что делать, если вы заметили у себя эти признаки?

  • Без паники. Отеки — это не инфаркт. Это симптом, который требует внимания и диагностики, но не экстренных мер.
  • Никакого самолечения. Категорически нельзя самостоятельно назначать себе мочегонные препараты! Это может быть опасно, так как вымывает из организма калий и магний, необходимые для работы сердца, и смазывает клиническую картину для врача.
  • Запишитесь к врачу. Ваш первый шаг — визит к терапевту. Опишите ему все симптомы: когда появляются отеки, что еще вас беспокоит (одышка, усталость). Врач проведет первичный осмотр и, скорее всего, направит вас к кардиологу и на обследования (ЭКГ, УЗИ сердца).

Наш организм — умная система, которая всегда посылает нам сигналы о неполадках. Отеки на ногах — один из таких "тихих", но очень настойчивых сигналов. Перестаньте махать на них рукой и списывать все на усталость. Внимательное отношение к этому симптому может помочь вовремя обнаружить проблему с сердцем и начать лечение, сохранив ваше здоровье и качество жизни на долгие годы.

Шоу-бизнес в Telegram

27 сентября 2025, 09:21
Фото: freepik.com
ForPost✓ Надежный источник

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье