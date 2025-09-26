Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения

Известный кинорежиссер, теле– и радиоведущий Тигран Кеосаян ушел из жизни в ночь на 26 сентября 2025 года, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Еще в начале января она рассказала, что Кеосаян впал в кому из-за давних проблем с сердцем. Несмотря на усилия врачей, организм не справился, и причиной ухода из жизни, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Симоньян написала в Telegram: "Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю". Все это время она оставалась рядом с мужем, надеясь на чудо, но спасти режиссера не удалось.

Ранние годы и первые шаги в профессии

Тигран Эдмонович Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье известного советского режиссера Эдмонда Кеосаяна. С детства окружение киноиндустрии формировало мировоззрение будущего мастера. Отец, снявший классические фильмы вроде "Неуловимые мстители", передал сыну любовь к динамичному повествованию и работе с камерой.

После окончания школы Тигран поступил во ВГИК на режиссерский факультет, где учился у мастеров советского кино. Дебют в профессии случился в 1980-х годах: он начал с ассистентских ролей на съемочных площадках, а затем занялся клипмейкингом. В те годы Кеосаян снял музыкальные видео для популярных исполнителей, что помогло развить уникальный стиль – смесь иронии и эмоциональной глубины.

Этапы карьеры в кино

Карьера Тиграна Кеосаяна в полном метре стартовала в 1990-х. Его режиссерский дебют "Бедная Саша" (1997) сразу привлек внимание: мелодрама о любви и предательстве собрала полные залы и получила положительные отзывы критиков. Этот фильм стал визитной карточкой мастера, подчеркнув талант к созданию трогательных историй.

В последующие годы Кеосаян расширил жанровый диапазон. Среди наиболее значимых работ.

"Президент и его внучка" (2000) – сатирическая комедия, где политика переплетается с семейными перипетиями, вызвавшая бурные дискуссии.

"Ландыш серебристый" (2000) – драма о военной судьбе, номинированная на национальные премии.

"Заяц над бездной" (2006) – психологический триллер, где Кеосаян выступил и сценаристом, добавив личный оттенок.

"Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018) – документально-игровой проект о строительстве моста, сочетающий патриотизм и юмор.

Фильмография режиссера насчитывает более 20 картин, где он часто снимался в эпизодических ролях, придавая им аутентичности. Кеосаян мастерски балансировал между коммерческим успехом и художественным поиском, что сделало его одним из самых востребованных фигур в отечественном кино.

Успехи на телевидении и в журналистике

Помимо большого экрана, Тигран Кеосаян ярко проявил себя на телевидении. С 2000-х он вел авторские программы, где разбирал мировые события с остроумным комментарием. Проект "Международная пилорама" стал хитом: в нем ведущий иронизировал над абсурдными новостями, привлекая аудиторию нестандартным подходом.

Кеосаян сотрудничал с ведущими каналами и создавал контент, который сочетал развлечение и анализ. Его стиль – уверенный, с ноткой сарказма – сделал эфиры запоминающимися. В 2022 году вышла драма "Бессмертные", посвященная событиям молодости режиссера, что подчеркивало его интерес к историческим темам.

Личная жизнь

Тигран Кеосаян строил личную жизнь на принципах поддержки и взаимопонимания. Первый брак с актрисой Аленой Хмельницкой подарил двоих детей – дочь Александру и сына Михаила. Семья часто появлялась на публике, демонстрировала теплые отношения.

В 2010-х Кеосаян встретил Маргариту Симоньян, главного редактора RT. Их союз стал примером гармонии: пара вместе воспитывала общих детей – сына Баграта и дочь Марию. Симоньян неоднократно подчеркивала роль мужа в семейных делах, отмечая его роль опоры.

Наследие Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян ушел, но оставил после себя богатое творческое наследие. Его фильмы продолжают показывать по телевидению, а проекты на ТВ вдохновляют новые поколения журналистов. Заслуженный артист Российской Федерации получил признание за вклад в культуру: от номинаций на "Нику" до любви зрителей.

Вспоминая Кеосаяна, стоит отметить, как он умел превращать повседневность в искусство. Его работы напоминают о ценности искренности и стойкости перед лицом вызовов. Российский кинематограф потерял яркую личность, но вклад Тиграна Кеосаяна в него останется вечным.