Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером

Слухи о тайной свадьбе подогрели интерес общественности к личной жизни Киану Ривза и его партнерши Александры Грант.

Эти спекуляции, запущенные зарубежными таблоидами, утверждали, что пара связала себя узами брака во время летнего путешествия по Европе. По информации источников, церемония прошла в интимной обстановке и без публичных анонсов, что вызвало бурю эмоций среди поклонников. Слухи быстро распространились по социальным сетям, и фанаты начали активно поздравлять пару с их предполагаемым событием.

Тем не менее, Александра Грант решила внести ясность в ситуацию и опровергла эти слухи, отмечает женский журнал Клео.ру. Она опубликовала трогательный снимок, на котором она и Киану сидят на лестнице, обмениваясь поцелуем. В подписи к фотографии художница отметила, что это не свадебное или помолвочное фото, а просто момент их личного счастья. Грант поблагодарила поклонников за их добрые слова, но подчеркнула, что сообщения о свадьбе являются выдумкой.

Эта ситуация вызвала активные обсуждения среди фанатов. Многие из них отметили, что наличие штампа в паспорте не имеет значения, если пара действительно счастлива. Поддержка и понимание со стороны поклонников стали очевидны: многие выразили уверенность в том, что рано или поздно Киану и Александра всё же решат узаконить свои отношения, если это будет им нужно.

Киану Ривз и Александра Грант вместе уже более шести лет. Их роман стал известен широкой публике в 2019 году, когда они впервые вышли вместе на красную дорожку. С тех пор пара старается избегать лишнего внимания и делиться лишь редкими моментами своей жизни. Это желание сохранить личную жизнь в тайне только добавляет загадочности их отношениям.

Для Ривза текущие отношения с Грант стали важной поддержкой после тяжелых испытаний, которые он пережил в прошлом. В конце 1990-х годов актер столкнулся с трагедией: он потерял дочь и вскоре после этого его возлюбленная Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе. Долгое время Киану оставался одиноким, и только знакомство с Александрой помогло ему обрести гармонию и спокойствие. Их связь стала для него источником вдохновения и поддержки в трудные времена.