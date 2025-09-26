Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами

В шоу-бизнесе изменения в составе артистов всегда вызывают интерес публики, особенно когда речь идет о фигурах, ставших настоящими мемами. Недавний уход танцора Дмитрия Берегули из команды Татьяны Булановой стал одной из главных тем обсуждений в сентябре 2025 года.

Этот шаг повлиял не только на гастрольный график певицы, но и на ожидания фанатов, привыкших к ярким номерам с участием "короля скуфкора".

От мемной славы к неожиданному решению

Дмитрий Берегуля прославился благодаря энергичным танцам в клипе на песню "Один день" Татьяны Булановой, которая набрала миллионы просмотров и породила волну мемов в сети. Его фирменный стиль — смесь ретро-шагов и харизмы — сделал танцора узнаваемой фигурой российского шоу-бизнеса. Однако на фестивале "Новая волна" 2 сентября Берегуля не появился на сцене, что сразу породило слухи.

Певица в тот момент отреагировала с юмором, отметив, что партнер "состарился". Позже она уточнила, что это была шутка, и подтвердила факт расставания с коллективом.

Версии сторон: боли в спине или скрытые конфликты?

Ситуация вокруг ухода остается неоднозначной. По словам артистки, Берегуля неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем, в частности, на боли в спине, что стало причиной отказа от дальних гастролей. Она подчеркнула, что решение было принято исключительно им самим, без каких-либо принудительных мер со стороны команды. Недавнее выступление в Санкт-Петербурге он все же провел, но дальнейшее участие в туре по Дальнему Востоку и Сибири исключено.

Сама звезда так не считает, Дмитрий заявил нам, что ушел не сам: "Так получилось. Там сложная ситуация. Пусть лучше Таня прокомментирует".

Берегуля добавил нотку оптимизма, упомянув о планах вести мероприятия и возможных разовых выступлениях с Булановой в будущем. Концертный директор певицы настаивает, что формального увольнения не было, а изменения в составе — результат естественного развития событий.

Влияние на гастроли и перспективы коллектива

Осенний тур Татьяны Булановой стартует без ключевого танцора: в команде остались только Максим и Алена, которые, по уверениям певицы, успешно справляются с нагрузкой. Это решение вызвало критику среди поклонников, привыкших к "энергосберегающим" номерам, но Буланова отметила, что фокус сместится на вокал и новые элементы шоу.

После взлета популярности танцор не сидит без дела. Недавно он снялся в клипе Сергея Шнурова, что открыло двери для дополнительных предложений. Буланова отметила, что не может гарантировать его возвращение, поскольку у партнера накопилось множество альтернативных вариантов.