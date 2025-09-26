Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее

Недавно прошедший в Москве конкурс привлек внимание публики, особенно из-за отсутствия одного из ключевых фигур российской эстрады – Филиппа Киркорова. Этот факт стал поводом для многочисленных спекуляций в социальных сетях. Что же помешало поп-королю принять участие в мероприятии?

Предыстория события

За несколько дней до старта "Интервидения" Филипп Киркоров выступил на юбилее Ларисы Долиной. В кулуарах журналисты расспросили артиста о предстоящем конкурсе. Певец выразил пожелания удачи участникам, но отметил отсутствие официального приглашения. Многие ожидали, что это лишь недоразумение, и Киркоров все же появится на красной дорожке. Однако этого не случилось.

Отсутствие звезды отметили и в студии Первого канала, где собрались другие знаменитости для обсуждения шансов конкурсантов. На презентации клипа певицы Margo Киркоров объяснил свою позицию: статус не позволяет посещать такие мероприятия в роли простого зрителя. В тот вечер артист предпочел смотреть трансляцию дома, добавив, что пришел бы, если имел прямое отношение к событию.

Связь с "Евровидением" и продюсерская деятельность

Филипп Киркоров давно связан с международными конкурсами. В 1990-е годы он сам участвовал в "Евровидении", вдохновившись успехом группы ABBA. Выступление не принесло ожидаемого триумфа, но это не остановило певца. Он перешел к роли продюсера, помогая российским исполнителям на этой площадке.

Среди достижений.

Организация национальных отборов, которые ежегодно собирали огромную аудиторию.

Поддержка артистов, чьи номера становились заметными на европейской сцене.

Критика системы голосования в случаях, когда российские представители не входили в топ-3.

В 2022 году Россию исключили из "Евровидения", что привело к возрождению "Интервидения" — конкурса из эпохи соцлагеря, где акцент делался на музыке, а не на политике или скандалах.

Планы с Margo и слухи о здоровье

Киркоров рассматривал возможность отправить певицу Margo на "Евровидение" от Сан-Марино. Вокал и шоу артистки впечатлили продюсеров, но идею отложили из-за обстоятельств. Певец сравнил это с олимпийскими выступлениями под нейтральным флагом, подчеркивая гордость за такие шаги.

В последнее время в сети распространились слухи о серьезных проблемах со здоровьем Киркорова. Артисту приписывали различные недуги, но сам он подтвердил лишь диагноз диабета, требующий регулярных обследований. Несмотря на это, певец выглядит энергичным и полным сил.

Будущие проекты

Филипп Киркоров не планирует уходить на покой. В феврале ожидается его возвращение на московскую сцену с новой программой. Это станет подготовкой к грандиозному юбилейному концерту в 2027 году, когда артисту исполнится 60 лет.

"Интервидение" прошло без Киркорова, но его влияние на российскую музыку остается значимым. Артист продолжает фокусироваться на проектах, соответствующих его статусу, и готовит сюрпризы для поклонников.