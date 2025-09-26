Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей

Недавняя история из Китая вызвала широкий общественный резонанс. Мужчина по фамилии Чжоу, проживающий в провинции Хэнань, решил сделать ДНК-тест, который открыл ему шокирующую правду о его детях.

Чжоу был женат на своей супруге 13 лет, и за это время у них родилось трое детей. Однако длительные командировки и отсутствие дома стали причиной его подозрений. Постепенно он начал замечать, что его дети не похожи на него, а скорее на его двоюродного дядю. Эти мысли начали мучить его, и он поделился своими опасениями с соседом, который подтвердил его подозрения, указав на схожесть между дочерью Чжоу и его родственником.

После разговоров с соседом Чжоу решил провести ДНК-тест, чтобы выяснить правду. Результаты теста оказались шокирующими: все трое детей не были его биологическими потомками. Это открытие стало для него настоящим ударом. В то время как жена молчала, его двоюродный дядя отказался проходить тест, что только усилило подозрения Чжоу.

Узнав правду, Чжоу не стал медлить и подал на развод. Он потребовал от жены 150 тысяч юаней (примерно 1,7 миллиона рублей) в качестве компенсации за моральный ущерб. Изначально женщина отказалась выполнять требования мужа, однако вскоре она переехала к своему троюродному дяде. В августе она согласилась выплачивать Чжоу по 10 тысяч юаней (117 тысяч рублей) в качестве компенсации.

Ситуация Чжоу также привлекла внимание юристов, так как китаянку обвинили в нарушении гражданского кодекса. Однако какое именно наказание ей может грозить за это нарушение, пока не сообщается. Этот случай поднимает важные вопросы о правовых аспектах неверности и ответственности в семейных отношениях.

История Чжоу — это не просто личная трагедия, но и отражение более широких социальных проблем. Она показывает, как доверие может быть разрушено, и какие последствия могут возникнуть из-за неверности. Важно помнить, что такие ситуации могут произойти с каждым, и они требуют внимательного подхода к вопросам доверия и честности в отношениях.