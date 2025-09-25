Стюардесса назвала 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – дело не только в краже

Каждый, кто хоть раз летал на самолете, знает это чувство легкой тревоги, когда чемодан уезжает по ленте в неизвестность. Большинство из нас беспокоится о возможном вскрытии и краже ценностей, но опытные бортпроводники утверждают: это далеко не самая главная и не самая частая проблема.

Стюардессы в сети делятся списком из пяти категорий вещей, которые она сама и ее коллеги никогда не сдают в багаж. И причины этого гораздо прозаичнее и важнее, чем просто страх перед воровством.

1. Вся электроника и литий-ионные батареи

Это не просто совет, а часто — правило безопасности.

Хрупкость: багаж в аэропортах не перекладывают с нежностью. Его бросают, он падает, на него ставят другие тяжелые чемоданы. Ваш дорогой ноутбук, планшет, фотоаппарат или электронная книга могут просто не пережить такую транспортировку.

Пожарная опасность: литий-ионные аккумуляторы (внешние аккумуляторы, или power banks, а также запасные батареи) категорически запрещено сдавать в багаж в большинстве авиакомпаний мира. При перепаде давления или повреждении они могут воспламениться, а потушить такой пожар в багажном отсеке во время полета крайне сложно. Всегда берите их с собой в ручную кладь.

2. Лекарства, ключи и документы (Предметы первой необходимости)

Задержка или потеря багажа может превратиться из неудобства в настоящую катастрофу.

Лекарства: если вы принимаете какие-либо жизненно важные препараты по расписанию (от давления, диабета, астмы и т.д.), они всегда должны быть при вас. Ваш багаж могут задержать на несколько дней, и найти за границей аналог вашего лекарства или получить на него рецепт может быть невозможно.

Ключи: представьте, что вы возвращаетесь домой после долгого перелета, уставший, а ваш чемодан с ключами от квартиры и машины потерялся. Это одна из самых неприятных ситуаций, в которую можно попасть.

Документы: хотя паспорт обычно находится при нас, любые другие важные бумаги (копии документов, распечатки броней, контракты) также лучше держать при себе.

3. Деньги, ювелирные изделия и ценности

Авиакомпании не несут ответственности за потерю ценностей в багаже.

Ограниченная компенсация: даже если ваш чемодан потеряется, максимальная сумма компенсации, которую вы получите от авиакомпании, строго ограничена и вряд ли покроет стоимость дорогих часов, ювелирных украшений или крупной суммы наличных. Правила большинства перевозчиков прямо гласят, что ценные вещи не подлежат перевозке в зарегистрированном багаже. Рисковать просто не имеет смысла.

4. Хрупкие и незаменимые предметы

Наклейка "Fragile" (Хрупкое) — это скорее просьба, чем гарантия.

Хрупкие сувениры: бутылка вина, стеклянная статуэтка, керамическая посуда — все это с большой вероятностью может разбиться. Если вы все же вынуждены везти что-то подобное, упаковывайте это максимально тщательно и будьте готовы к худшему.

Незаменимые вещи: это могут быть семейные реликвии, старые фотографии, детские рисунки или любой другой предмет, имеющий для вас сентиментальную ценность. Деньги не смогут его заменить в случае утери. Если вы боитесь это потерять, не сдавайте это в багаж.

5. Один комплект сменной одежды и гигиены

Это ваш "спасательный круг" на случай задержки багажа.

Комфорт и спокойствие: это самый ценный совет от опытных путешественников. Положите в ручную кладь сменное белье, футболку, носки и базовый гигиенический набор (зубная щетка, паста в мини-формате, дезодорант). Если ваш чемодан задержится на сутки, вам не придется в панике бегать по магазинам в чужом городе. Вы сможете спокойно принять душ, переодеться и дождаться своего багажа без лишнего стресса.

Главное правило, которое стоит запомнить

Перед тем как положить что-то в чемодан, задайте себе простой вопрос: "Что я буду делать, если мой багаж потеряется или задержится на 2-3 дня?". Если ответ вызывает у вас панику, значит, этот предмет должен лететь вместе с вами в салоне самолета.