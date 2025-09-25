Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Лента новостей

Понедельник 20 октября

16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет

Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет
1049

Осень 2025 задает новый тон в мужской моде, где брюки становятся центральным элементом гардероба. Забудьте о привычных джинсах — дизайнеры делают ставку на текстуру, оттенки и силуэт, чтобы образ выглядел свежо и статусно.

Вельвет, твид, землистые тона и продуманные фасоны — вот что определяет сезон. Эта статья расскажет, как выбрать брюки, которые подчеркнут индивидуальность и добавят изысканности.

Текстура решает все

Материал — главный акцент осеннего гардероба. Вельвет возвращается с новой силой, привнося теплоту и мягкую текстуру. Его рубчатая поверхность добавляет глубину любому образу, будь то повседневный или вечерний стиль. Твид, напротив, отсылает к элегантности британских традиций, создавая респектабельный и сдержанный вид.

  • Шерсть и фланель: классика для холодного сезона, идеально подходящая для офисных будней.
  • Кожа и экокожа: смелый выбор для тех, кто готов выделиться.
  • Вельвет и твид: универсальные материалы, которые легко адаптируются под разные стили.
  • Коллекции брендов, таких как OFFICINE GENERALE, демонстрируют, как текстурные ткани задают тон всему образу, делая его более выразительным.

Оттенки земли и не только

Цветовая палитра осени 2025 уходит от банальности. Черный остается универсальным, но дизайнеры предлагают обратить внимание на более сложные оттенки. Землистые тона — от теплой корицы до глубокого шоколада — создают уют и выглядят статусно.

  • Оливковый и мохово-зеленый: спокойные, но свежие цвета, которые выделяют из толпы.
  • Бордо и винный oxblood: идеальны для вельвета или кожи, добавляют драматичности.
  • Графит и камень: современная альтернатива серому, подходящая для минималистичных образов. Эти оттенки, замеченные в коллекциях на подиумах и в социальных сетях.

Фасоны: от ретро до расслабленного шика

Силуэт брюк в этом сезоне варьируется от свободного до сдержанного, позволяя подобрать модель под любую фигуру. Широкие брюки с мягким объемом продолжают доминировать, особенно в сочетании с массивными ботинками или лоферами. Прямые или слегка зауженные модели, как у Prada и Hermès, предлагают более классический подход.

  • Широкие брюки: подходят для спортивных фигур, добавляют свободы и расслабленного стиля.
  • Прямой крой с защипами: легкий ретро-акцент, который выглядит современно.
  • Узкие брюки: идеальны для стройных, подчеркивают лаконичность образа.

Выбор фасона должен учитывать особенности фигуры, чтобы брюки сидели комфортно и выглядели гармонично.

Принты и детали: тонкая игра

Осень 2025 возвращает клетку, но в утонченном виде. Гленчек, тартан или едва заметные узоры добавляют интеллигентности без лишней вычурности. Вельветовый рубчик и твидовый рельеф сами по себе создают визуальную глубину, позволяя обойтись без дополнительных аксессуаров.

  • Меланжированные ткани: для тех, кто ищет неброский, но запоминающийся акцент.
  • Клетка и рельеф: придают объем и характер, особенно в сочетании с однотонными рубашками или свитерами.
  • Примеры таких решений можно увидеть в коллекциях брендов, таких как 12 STOREEZ, где акцент сделан на минимализм с характером.

Новый взгляд на брюки

Осень 2025 превращает брюки в нечто большее, чем просто замену джинсам. Ткань, цвет и фасон становятся инструментами для создания стильного и выразительного образа. От уютного вельвета до элегантного твида, от землистых тонов до смелых кожаных моделей — выбор достаточно широк, чтобы каждый нашел свое. Простота серого твида в прямом крое или дерзость бордового вельвета — решать только смелости и вкусу.

25 сентября 2025, 18:08
Фото: Freepik
