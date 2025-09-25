Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым

В последние дни российские СМИ активно обсуждают развитие скандального дела о мошенничестве, в котором фигурирует известный певец Олег Газманов. Федеральные правоохранительные органы объявили в розыск Дину Саргсян, мать Геворка Саркисяна, обвиняемого в хищении крупной суммы у семьи артиста.

Информация подтверждена материалами Московского городского суда и передана в средства массовой информации. Это событие произошло на фоне судебного заседания 24 сентября 2025 года, где были раскрыты дополнительные детали инцидента. Дело, начатое в сентябре текущего года, продолжает привлекать внимание общественности из-за вовлеченности знаменитости и масштаба предполагаемого обмана.

Хронология ключевых событий

События разворачивались следующим образом.

2019 год: Олег Газманов и его супруга Марина Муравьева-Газманова предоставили Геворку Саркисяну значительную сумму денег. Средства предназначались для инвестиций, в частности, в проект в США, который так и не реализовался. Эти накопления артист планировал использовать на пенсию.

2020 год: После истечения срока возврата Саркисян отказался погашать долг вместе с процентами. Семья Газмановых осознала признаки обмана и обратилась в Следственный комитет Российской Федерации.

Сентябрь 2025 года: Певец подал иск в Московский городской суд. В ходе расследования Геворк Саркисян был задержан в Москве как ранее несудимый гражданин России.

24 сентября 2025 года: Суд продлил арест Саркисяна до 6 октября. В этот же день стало известно о розыске его матери Дины Саргсян по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Представители семьи Газмановых подчеркивают, что артист не имел никакого участия в предполагаемых инвестициях и не знал о деталях их использования.

Потерпевшие и масштаб дела

В судебных материалах указано, что от действий Саркисяна пострадали несколько человек. Среди них:

Олег Газманов;

Марина Муравьева-Газманова, супруга певца;

Филипп Газманов, сын артиста;

Марина Лебедева, предпринимательница и знакомая семьи.

Марина Лебедева, по словам ее представителя, также поверила обещаниям Саркисяна о выгодных вложениях в американский бизнес-проект. Общий ущерб оценивается как особо крупный, что усиливает серьезность обвинений.

Позиция обвиняемого и следствия

Геворк Саркисян не отрицает факт получения средств, но настаивает на их предпринимательском характере. Защита утверждает, что сделки были оформлены коммерческими договорами, а невыполнение условий произошло по объективным причинам. Тем не менее, следствие квалифицирует действия как мошенничество, подчеркивая отсутствие реальных инвестиций и умысел на обман.

Расследование продолжается, и розыск Дины Саргсян может привести к новым поворотам. Судебные материалы, доступные агентству РИА Новости, подтверждают связь матери и сына в контексте дела. Эксперты отмечают, что такие случаи подчеркивают риски неформальных финансовых договоренностей даже среди известных личностей.