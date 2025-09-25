Прогноз курса рубля: плавное ослабление до 100 рублей в ближайшие три года

Министерство экономического развития представило обновленный макроэкономический прогноз, где ожидается постепенное снижение курса национальной валюты по отношению к доллару. Согласно оценкам, рубль сохранит стабильность, но к 2028 году средний курс доллара может превысить 100 рублей.

Основные параметры прогноза

В документе учтены ключевые экономические индикаторы, влияющие на курс рубля. Ослабление ожидается плавным, без резких скачков, благодаря укреплению экспортных доходов. Министр экономики Максим Решетников отметил, что прогноз предполагает более крепкий курс, чем в предыдущих оценках, за счет улучшения торгового баланса.

Данные прогноза на 2026–2028 годы выглядят следующим образом.

Цена на нефть Urals ($ за баррель): 59 в 2026 году, 61 в 2027 году, 65 в 2028 году.

Курс доллара (рублей): 92,2 в 2026 году, 95,8 в 2027 году, 100,1 в 2028 году.

Инфляция: 4% ежегодно.

Рост ВВП: 1,3% в 2026 году, 2,9% в 2027 году, 2,5% в 2028 году.

Рост реальной заработной платы (за вычетом инфляции): 2,4% в 2026 году, 3,9% в 2027 году, 3,2% в 2028 году.

Уровень безработицы: 2,6% в 2026 году, 2,5% в 2027 году, 2,3% в 2028 году.

Эти цифры отражают ожидания роста экспорта быстрее импорта, что позволит удерживать валютные резервы на стабильном уровне.

Почему ослабление рубля может быть полезным?

Прогноз учитывает, что ослабление рубля произойдет в темпе, близком к инфляции, без значительных колебаний. Это способствует увеличению бюджетных доходов от экспорта, особенно нефтегазового. В условиях плавающего курса факторы вроде ключевой ставки Центробанка и глобальных цен на сырье играют решающую роль.

Курс доллара вернется к отметке в 100 рублей лишь к 2028 году, что выглядит умеренно по сравнению с пиковыми значениями прошлых лет. Ведомство подчеркивает, что указаны среднегодовые значения, а краткосрочные колебания возможны из-за внешних и внутренних влияний.

Вопросы сбережений в условиях прогноза

Аналитика министерства не является прямой рекомендацией, но предлагает основу для оценки. Текущий курс доллара остается относительно низким благодаря высокой ключевой ставке. При ее возможном снижении рубль может ослабевать постепенно.

В таких условиях ставки по банковским вкладам превышают инфляцию, делая их привлекательным инструментом. Валюту целесообразно держать в ограниченных объемах — для поездок или диверсификации рисков. Перевод всех средств в доллары на фоне прогноза не оправдан, поскольку рублевые инструменты обеспечивают компенсацию обесценения.