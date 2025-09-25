Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты

В условиях глобальной экономической нестабильности и санкционного давления на Россию, вопрос сохранения сбережений становится особенно актуальным. Финансист Эльмира Асяева, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова, поделилась рекомендациями о том, как россияне могут защитить свои активы от валютных рисков.

Диверсификация активов как ключ к безопасности

По словам Асяевой, традиционные валюты, такие как доллар и евро, больше не являются единственным и надежным способом хранения средств. Санкции и ограничения на использование этих валют в России подталкивают граждан к поиску альтернативных решений. Основной стратегией для защиты от валютных рисков является диверсификация активов. Это подразумевает распределение средств между различными валютами и инвестиционными инструментами.

Асяева рекомендует обратить внимание на дружественные валюты, такие как китайский юань, индийская рупия, турецкая лира и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов. Эти валюты могут помочь создать более устойчивую валютную корзину, хотя их волатильность может быть выше, чем у традиционных резервных валют. Важно также учитывать корреляцию этих валют с рублем и экономическими циклами стран-эмитентов.

Альтернативные инвестиции: драгоценные металлы и недвижимость

Кроме валютной диверсификации, Асяева подчеркивает важность инвестиций в драгоценные металлы, такие как золото и серебро. Эти активы исторически служат надежным средством защиты от инфляции и экономической нестабильности. Однако стоит помнить, что вложения в драгоценные металлы также сопряжены с определенными рисками, включая колебания цен на рынке.

Недвижимость — еще один вариант для защиты накоплений. Инвестиции в недвижимость могут обеспечить стабильный доход и защиту от инфляции. Тем не менее, этот способ требует значительных первоначальных вложений и тщательного анализа рынка.

Мировая экономика и использование доллара

Согласно последним данным, использование доллара в международных расчетах достигло минимума за последние полтора года. На фоне этого китайский юань стал активно использоваться в мировых транзакциях и вплотную приблизился к пятерке самых популярных валют. Это свидетельствует о растущем интересе к альтернативным финансовым инструментам и необходимости пересмотра подходов к хранению сбережений.



