"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40

Джинсы – это не просто предмет гардероба, это основа нашей повседневности. Они удобны, практичны и универсальны. Однако мир моды не стоит на месте, и то, что было трендом вчера, сегодня может беспощадно портить фигуру и выдавать возраст. Особенно это касается женщин после 40, когда линии силуэта становятся важнее, чем слепое следование подиумным новинкам.

Стилисты единогласны: есть одна конкретная модель джинсов, которая, к сожалению, визуально "режет" ноги, укорачивает рост и добавляет лишних лет. И если вы хотите выглядеть элегантно и стройно, от нее пора безжалостно избавиться.

Главный антитренд: джинсы-капри (или укороченные джинсы с манжетами)

Джинсы, которые заканчиваются на середине икры или чуть ниже колена, часто еще и с отворотами коварны для женщин после 40?

"Режут" рост и укорачивают ноги. Это их основная проблема. Длина до середины икры — самая неудачная для большинства фигур, она визуально делит ногу на две неравные части, создавая эффект укороченных конечностей, даже если у вас модельный рост. Делают силуэт приземистым. В сочетании с обувью на плоском ходу (балетки, кеды) капри лишают фигуру вертикали, делая ее более широкой и приземистой. Акцентируют внимание на широкой части икры. Эта длина, как правило, приходится на самое широкое место икры, подчеркивая его и добавляя объема там, где он совершенно не нужен. Устаревший вид. В большинстве случаев капри сегодня выглядят неактуально, ассоциируясь с модой прошлых десятилетий, что сразу добавляет возраста образу.

Конечно, в летнюю жару хочется чего-то более легкого, чем классические длинные джинсы. Но капри — это не лучшее решение, особенно если ваша цель — выглядеть стройно и современно.

Альтернатива, которая удлиняет ноги и молодит: выбираем правильную длину

К счастью, индустрия моды предлагает множество стильных и комфортных альтернатив, которые не только освежат образ, но и визуально вытянут силуэт.

1. Укороченные джинсы до щиколотки (Ankle-length):

Длина: это идеальная длина, которая заканчивается ровно на самой тонкой части ноги — щиколотке. Она открывает изящную часть, визуально удлиняя ногу.

Фасоны: могут быть прямыми, слегка зауженными или иметь небольшой клеш.

Преимущества: смотрятся очень стильно с любой обувью — от каблуков до кроссовок. Создают ощущение легкости и современности.

2. Джинсы с широкими штанинами (Wide-leg) или клеш:

Длина: выбирайте модели, которые полностью закрывают обувь или слегка прикрывают носок.

Преимущества: эти фасоны создают вертикаль, вытягивая силуэт. Высокая посадка в сочетании с широкими штанинами делает ноги бесконечными. Они очень комфортны и выглядят роскошно.

3. Прямые джинсы (Straight-leg) классической длины:

Длина: должны заканчиваться либо на уровне начала подъема обуви, либо слегка касаться пола.

Преимущества: это вечная классика, которая подходит абсолютно всем и всегда выглядит уместно. Прямой крой не перегружает фигуру и создает стройный силуэт.

4. Шорты-бермуды (Bermuda shorts):

Длина: если очень хочется открыть ноги, отдайте предпочтение шортам-бермудам, которые заканчиваются чуть выше колена или прямо над ним. Это более элегантная и современная альтернатива капри, которая не "режет" ногу так беспощадно.

Главный секрет при выборе: всегда обращайте внимание на высоту посадки. Высокая или средняя посадка всегда будет выигрышнее для удлинения ног, чем низкая.

Не бойтесь расставаться с вещами, которые устарели или портят ваш внешний вид. Выбирайте те модели джинсов, которые работают на вас, подчеркивая достоинства фигуры и придавая образу актуальность и элегантность.