Возрождение "Крутого пике": одесский абсурд 90-х обретает вторую жизнь

Ностальгия по эпохам без фильтров и алгоритмов набирает обороты – культовый проект из Одессы неожиданно возвращается на экраны. "Крутое пике" и "Каламбур" – те самые скетчкомы, что в 90-е годы завоевали сердца зрителей своим безумным юмором, – теперь доступны в новом формате. Спустя четверть века оригинальные создатели решили оживить наследие, добавив современный блеск.

Корни в одесском юморе: как родился "Фул-Хаус"

Комическое трио "Фул-Хаус" из Одессы в конце 1990-х стало настоящим феноменом. Их работы сочетали абсурд, постмодернизм и острый юмор, типичный для южнорусского фольклора. Среди хитов — серия "Деревня дураков", где повседневные ситуации перерастали в фарс, и "Крутое пике", пародирующее авиаперелеты с элементами черного юмора.

Журнал видеокомиксов "Каламбур" вышел за рамки локального успеха: выпуски крутились на федеральных каналах ОРТ и РТР. Зрители запомнили не только диалоги, но и саундтрек — запоминающиеся мелодии, под которые разворачивались сюжеты. Проект угас к 2001 году, оставив после себя лояльную аудиторию, ждущую продолжения.

Ключевые фигуры той поры:

Юрий Стыцковский — харизматичный пилот с усами и характерным смехом.

Татьяна Иванова — актриса, чьи роли добавляли шарма в абсурдные зарисовки.

Алексей Агопьян — соавтор сценариев, мастер импровизации.

Вадим Набоков — режиссер и продюсер, обеспечивавший технический лоск.

Сергей Гладков (покойный) — исполнитель роли Мужика, чье отсутствие стало одной из причин паузы.

19 сентября состоялся релиз "Двигатели горят, но полет продолжается" — отсылка к оригиналу с ноткой иронии. Ожидали свежих скетчей в декорациях самолета, но пока канал предлагает переозвученные версии классики. Актеры появляются в углу экрана, комментируя происходящее, — это создает эффект живого диалога с прошлым.

Инициатива реставрации связана с интересом от одного из российских онлайн-кинотеатров. Контент очистили от артефактов времени, вернув яркость и четкость. Такой подход позволяет оценить нюансы: от гримас до пауз, которые в низком качестве ускользали.