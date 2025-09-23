66-летняя Ирина Шведова на шоу Натальи Которевой потрясла молодостью и красотой

На сцене развернулась цельная история женской зрелости — от интимной лирики до драйвовых кульминаций. Живой вокал Натальи, точная драматургия, хореографические ансамбли и эффектные визуальные решения с мультимедийными проекциями и световыми партитурами создали атмосферу большого современного шоу. Спецэффекты и элементы акробатики придали постановке кинематографическую масштабность, а сценография с гибкими трансформациями поддерживала динамику от первого до последнего номера.
Отдельное внимание зрителей привлек темпераментный цыганский блок: стремительный ритм, искрометные танцы, виртуозные переборы гитары и жгучая скрипка создали атмосферу подлинного праздника, в котором сплелись огонь, свобода и чувственность.
Эксклюзивные дуэты Натальи Которевой с Юрием Аскаровым, Константином Кинстом и рэпером Skomarox сменило выступление Ирины Шведовой. Она – редкий гость, тем интереснее было увидеть на сцене исполнительницу суперхита "Америка-разлучница". Зрителей, впрочем, она потрясла не только пением – у нее такой же сильный, как в молодости, голос! – но и внешним видом. Певица в 66 выглядит молодо!
Стоит заметить, что званий "Народная" или "Заслуженная", которые москвичам позволяют иметь доплату от мэра – около сорока тысяч рублей в месяц – у Шведовой нет. "Несколько раз собирала и подавала документы, но так ничего и не добилась, – призналась она. – Живу на небольшую пенсию, а когда было совсем трудно, я даже занималась частным извозом – села за баранку такси, чтобы элементарно выжить"