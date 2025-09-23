Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку

Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку
1810

Для большинства из нас режим 40 градусов – это золотая середина: достаточно горячо, чтобы отстирать загрязнения, и достаточно щадяще, чтобы не повредить цветные вещи. Мы используем его для повседневной одежды, постельного белья, полотенец и даже детских вещей, считая его универсальным и безопасным.

Эксперты по уходу за бытовой техникой и производители стиральных машин бьют тревогу: стирка при 40 градусах — это одна из самых распространенных и вредных ошибок, которая не только сокращает срок службы вашей машинки, но и портит вещи, а также создает идеальную среду для размножения бактерий и плесени.

Разбираемся, почему этот "универсальный" режим на самом деле — не лучший выбор.

Почему 40 градусов — это плохо для вашей стиральной машины?

Проблема кроется в трех главных аспектах:

  1. Идеальная среда для бактерий и плесени: температура 40 градусов не является достаточно высокой для полного уничтожения большинства бактерий, грибков и спор плесени, которые неизбежно попадают в машинку с грязными вещами. Зато это идеальная температура для их активного размножения! Со временем в барабане, на резиновом уплотнителе, в отсеке для порошка и сливных шлангах образуется так называемая "биопленка" — липкий слой из микроорганизмов и остатков моющих средств.
  2. Неэффективное растворение моющих средств: при 40 градусах некоторые компоненты стиральных порошков и гелей растворяются не полностью. Их остатки оседают на внутренних частях машинки, образуя налет, который со временем становится питательной средой для той же биопленки.
  3. Неприятный запах и поломки: именно эта биопленка и нерастворенные остатки становятся причиной того самого затхлого, неприятного запаха, который появляется из стиральной машины и передается "чистым" вещам. Кроме того, этот налет может засорять фильтры и шланги, что приводит к поломкам, снижению эффективности стирки и сокращению срока службы машинки.

Почему 40 градусов портит ваши вещи?

Если машинка "грязная" изнутри, то и белье не может быть по-настоящему чистым:

  1. Распространение бактерий: микроорганизмы из биопленки переносятся на одежду. Особенно это критично для нижнего белья, полотенец и постельного белья, которые должны быть максимально гигиеничными.
  2. Затхлый запах: вещи, постиранные в зараженной машинке, могут приобретать неприятный "аромат" сырости или затхлости, который не исчезает даже после сушки.
  3. Появление пятен: остатки биопленки и нерастворенные частицы моющих средств могут оседать на ткани, оставляя серые разводы или даже пятна. Кроме того, 40 градусов часто бывает недостаточно для удаления сложных пятен, но при этом достаточно для того, чтобы "закрепить" некоторые из них (например, белковые) на ткани.

Что же делать? Рекомендации экспертов по стирке и уходу

Специалисты советуют изменить подход к выбору температуры:

  1. Для деликатных и слабозагрязненных вещей: используйте режимы 20-30 градусов. Этого вполне достаточно для освежения, к тому же это энергоэффективно и щадяще для ткани.
  2. Для полотенец, постельного белья, нижнего белья и сильно загрязненных вещей: выбирайте режимы 60 градусов и выше. Эта температура эффективно убивает большинство бактерий и клещей, а также лучше отстирывает стойкие загрязнения.
  3. Регулярная профилактика для машинки: раз в 1-2 месяца запускайте пустую стиральную машину на самом горячем режиме (90-95 градусов) с добавлением специального очистителя для стиральных машин, лимонной кислоты или стакана уксуса. Это поможет удалить налет, биопленку и убить бактерии.
  4. После каждой стирки: всегда оставляйте дверцу барабана и лоток для порошка открытыми, чтобы внутренние части машинки просохли и проветрились. Это предотвратит рост плесени.
  5. Правильная дозировка моющего средства: не переусердствуйте с порошком или гелем. Избыток средства не отстирает лучше, но приведет к образованию большего количества нерастворенного осадка.

Пересмотрев свои привычки и отказавшись от "универсальных" 40 градусов, вы не только продлите жизнь своей стиральной машине, но и обеспечите настоящую чистоту и свежесть своим вещам.

23 сентября 2025, 21:30
Фото: freepik.com
