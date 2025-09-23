Стилист назвала 5 вещей, которые нещадно дешевят образ, и дала стильные альтернативы

Что, если ваш гардероб не работает на вас, а наоборот – "дешевит" даже самые продуманные детали?

Персональный стилист и фэшн-блогер Мария Шеди, известная своим умением создавать образы на миллион из вещей масс-маркета, поделилась секретами. Она назвала 5 самых распространенных ошибок, которые незаметно портят впечатление и мешают вам выглядеть роскошно. Хорошая новость: исправить их очень просто, а результат превзойдет все ожидания!

1. Брюки: забудьте об укороченных "бананах" на резинке

Казалось бы, удобные и легкие летние брюки. Но стилист Мария Шеди уверена: укороченные модели фасона "бананы" с резинкой на поясе давно вышли из моды и нещадно дешевят образ. Более того, резинка визуально добавляет лишних сантиметров в области талии, даже если фигура у вас идеальная.

Стильная альтернатива: выбирайте прямые или расклешенные брюки длиной до щиколотки или чуть ниже. Они смотрятся элегантно, вытягивают силуэт и гармонично сочетаются как с повседневными, так и с более формальными верхами. В дуэте с приталенным верхом и пиджаком такой образ будет выглядеть просто шикарно.

2. Обувь: секрет дорогого образа — в идеальном состоянии

Это правило не зависит от трендов, брендов или цены. Какими бы дорогими ни были ваши туфли или кроссовки, их грязный или неухоженный вид мгновенно "убьет" весь образ. Обувь — это ваша визитная карточка, и ее состояние говорит о вас очень многое.

Стильная альтернатива: регулярный и правильный уход за обувью. Сейчас существует огромное количество средств для чистки, защиты и восстановления материалов. Даже если после рабочего дня лень, уделите несколько минут обуви – это окупится сторицей. Чистая и опрятная обувь всегда выглядит новее и, как следствие, дороже.

3. Рюкзак: ставка на минимализм, а не на обилие деталей

Рюкзак — незаменимый помощник, когда нужно распределить нагрузку и освободить руки. Однако не все рюкзаки одинаково хороши для создания "дорогого" образа. Модели с множеством молний, внешних карманов и отделов, по мнению стилиста, смотрятся массивно и делают образ грузным.

Стильная альтернатива: выбирайте базовые и лаконичные рюкзаки без лишних деталей. Классические формы, спокойные цвета и минималистичный дизайн — это беспроигрышный вариант, который всегда будет выглядеть стильно и актуально. Такой рюкзак не перегрузит образ и органично впишется в любой стиль.

4. Длина ремешка сумки: укоротить нельзя оставить

Мария Шеди обращает внимание на неочевидную, но крайне важную деталь: длина ремешка сумки. Многие масс-маркет модели шьются с длинными ремешками, из-за чего сумка болтается в районе бедер, бьет по ним при ходьбе и, что самое неприятное, визуально добавляет объем этой части тела.

Стильная альтернатива: если вам очень понравилась сумка, но ее ремешок слишком длинный, не поленитесь его укоротить. Идеальная длина — когда сумка находится чуть выше линии бедер. Это сделает ваш образ более собранным, аккуратным и гармоничным, а также не будет акцентировать внимание на нежелательных зонах.

5. Куртки и верхняя одежда: откажитесь от излишнего блеска

Речь идет о материале, особенно для курток, пуховиков или ветровок. Блестящие, глянцевые ткани могут испортить даже самую удачную модель.

Стильная альтернатива: выбирайте верхнюю одежду из матового материала. Он всегда смотрится благороднее, дороже и универсальнее. Лишний блеск не только может добавить килограммов фигуре, но и часто выглядит неуместно, придавая образу дешевизну. Матовая текстура же, наоборот, выглядит более сдержанно и шикарно.

Как видите, чтобы ваш образ выглядел дорого и стильно, вовсе не обязательно тратить целое состояние. Достаточно обратить внимание на эти, казалось бы, мелкие детали. В мире моды именно они часто играют решающую роль, помогая вам выглядеть безупречно и уверенно в любой ситуации.