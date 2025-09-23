Актер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз

Драматические события развернулись в Кургане.

Народный любимец, 76-летний актер Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в Кургане за несколько часов до запланированного выхода на сцену местной филармонии. По информации СМИ, причиной резкого ухудшения состояния стали осложнения, связанные с онкологическим заболеванием.

Как сообщает источник, врачи диагностировали у артиста серьезный диагноз около двух месяцев назад – рак легких. Заболевание было выявлено, когда Панкратов-Черный проходил лечение от хронического бронхита.

Это не первые серьезные проблемы со здоровьем у актера за последнее время. Год назад он перенес перелом ребер, а также столкнулся с поражением мелких сосудов головного мозга, что требовало длительного восстановления.

Экстренная госпитализация внесла коррективы в планы Курганской филармонии. Сегодняшний спектакль "Жених", где должен был играть Александр Панкратов-Черный, пройдет с заменой. Роль возьмет на себя Владимир Майсурадзе. Представители филармонии заверили зрителей, что изменение актерского состава не повлияет на качество представления, и оно состоится в обычном формате.

Поклонники и коллеги актера выражают надежду на его скорейшее выздоровление и возвращение на сцену. Пожелаем Александру Панкратову-Черному сил в борьбе с недугом.