Ваши комнатные цветы гибнут? Скорее всего, вы совершаете 1 главную ошибку, которую делают все

Каждый цветовод-любитель сталкивался с этим: еще вчера ваш фикус радостно зеленел, а сегодня его листья поникли, пожелтели или и вовсе опали. Эксперты по растениям уверены: в 90% случаев причина гибели домашних растений одна, и она до обидного проста.

Парадокс в том, что большинство из нас убивает свои растения от чрезмерной заботы. Инстинкт "накормить" и "напоить" любимца срабатывает каждый раз, когда мы видим поникшие листья или сухой верхний слой почвы. Но для большинства комнатных растений это верный путь к гибели.

Почему избыточный полив так опасен?

Корни растений, так же как и люди, нуждаются в воздухе. В здоровой почве между частичками грунта есть крошечные воздушные карманы, по которым к корням поступает кислород.

Когда вы поливаете растение слишком часто, вода заполняет эти воздушные карманы. Корни оказываются в безвоздушной среде, начинают задыхаться и, как следствие, гнить. Гниющие корни не могут поглощать воду и питательные вещества, даже если их вокруг предостаточно. Растение испытывает жажду, стоя в болоте, и в итоге погибает от удушья и голода.

Более того, во влажной, непроветриваемой почве активно размножаются патогенные грибки и бактерии, которые еще больше усугубляют ситуацию.

Как понять, что вы переливаете растение? 6 явных признаков

Симптомы перелива часто похожи на признаки засухи, что сбивает с толку. Вот на что обратить внимание:

Поникшие и вялые листья при влажной почве. Это самый обманчивый признак. Растение выглядит обезвоженным, но земля мокрая. Это значит, что корни уже не работают. Пожелтение листьев, начиная с нижних. Листья становятся желтыми, мягкими, иногда с коричневыми кончиками. Они могут опадать. Появление плесени или неприятного запаха от земли. Затхлый, гнилостный запах — верный признак разложения корней и размножения грибков. Коричневые, мягкие, водянистые пятна на листьях или стебле. Это могут быть грибковые или бактериальные инфекции, вызванные избытком влаги. Отечные листья. На листьях могут появиться мелкие, похожие на волдыри наросты, особенно снизу. Это следствие того, что растение поглощает слишком много воды, но не может ее испарить. Мелкие мошки (грибные комарики). Эти насекомые обожают влажную почву и гниющие корни. Их появление — тревожный звоночек.

Как исправить ситуацию и поливать правильно?

Секрет правильного полива прост: поливайте не по расписанию, а по необходимости.

Проверяйте почву на глубину 2-3 см. Прежде чем взять в руки лейку, опустите палец в грунт на пару сантиметров. Если земля сухая — поливайте. Если влажная — ждите. Для крупных растений можно проверять глубже. Ориентируйтесь на вес горшка. Возьмите горшок в руки сразу после полива и запомните его вес. Когда он станет значительно легче, значит, пора поливать. Используйте горшки с дренажными отверстиями. Это абсолютно обязательное условие. Лишняя вода должна беспрепятственно вытекать. Всегда сливайте воду, которая скопилась в поддоне через 15-30 минут после полива. Подбирайте правильный грунт. Используйте рыхлый, воздухопроницаемый субстрат, который не будет задерживать слишком много влаги. Для многих растений (например, суккулентов) требуется специальный грунт. Учитывайте время года. Зимой растениям требуется гораздо меньше воды, так как они находятся в состоянии покоя и получают меньше света. Летом, в жару, полив может быть чаще. Лучше недолить, чем перелить. Если вы сомневаетесь, поливать или нет, лучше подождать еще день. От легкого пересыхания большинство растений восстановится быстрее, чем от гниения корней.

Пересмотрите свои привычки полива, дайте корням дышать, и очень скоро ваши комнатные растения снова порадуют вас буйством зелени и пышным цветением.