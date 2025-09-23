Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Понедельник 20 октября

16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием

Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием

23 сентября 2025, 16:24
1266

Цикорий прочно завоевал репутацию полезной альтернативы кофе. Он помогает худеть, не содержит кофеина и благотворно влияет на пищеварение. Однако за образом абсолютно безобидного напитка скрываются противопоказания, о которых говорят нечасто. Для кого-то ароматная чашка цикория может обернуться обострением хронических заболеваний.

Вместе с врачами разбираемся, кому стоит сделать паузу или вовсе отказаться от этого популярного напитка.

За что мы любим цикорий? Кратко о пользе

Для начала стоит напомнить, почему цикорий так популярен. Гастроэнтеролог, к.м.н. Евгений Белоусов выделяет несколько ключевых преимуществ напитка:

  • Инулин для кишечника: это природный пребиотик, который служит пищей для полезных бактерий, улучшая микрофлору и пищеварение.
  • Витамины и минералы: цикорий содержит витамины группы B, витамин C, калий и магний, важные для нервной системы и сердца.
  • Низкая калорийность: идеальный выбор для тех, кто следит за весом.
  • Поддержка печени: напиток стимулирует выработку желчи, помогая работе печени и желчного пузыря.

Благодаря этим свойствам цикорий часто рекомендуют при диабете, проблемах с пищеварением и для контроля веса. Но на этом плюсы для некоторых заканчиваются.

Стоп-лист: 5 групп людей, которым цикорий может навредить

Врач-нутрициолог, к.м.н. Ирина Юзуп предупреждает, что, несмотря на всю пользу, некоторым людям стоит употреблять цикорий с большой осторожностью или полностью исключить его из рациона.

1. Люди с варикозным расширением вен и геморроем

Это одно из самых неочевидных, но важных противопоказаний.

"Цикорий может способствовать расширению кровеносных сосудов", — объясняет Ирина Юзуп.

Для людей, уже страдающих от варикоза или геморроя, это свойство может спровоцировать обострение и усугубить состояние сосудов.

2. Страдающие гастритом, язвой и повышенной кислотностью

Если у вас чувствительный желудок, цикорий может стать для него настоящим раздражителем. "Цикорий способен повышать кислотность желудочного сока", — отмечает врач. Это может привести к изжоге, болям и обострению гастрита или язвенной болезни. В период ремиссии употребление возможно, но только после консультации с гастроэнтерологом.

3. Склонные к аллергии

Хотя аллергия на цикорий встречается редко, она возможна. Растение относится к семейству Астровых, как и амброзия или ромашка. Если у вас есть реакция на эти растения, будьте осторожны. Аллергия может проявиться в виде кожного зуда, высыпаний или отека. Если вы пробуете напиток впервые, начните с нескольких глотков и понаблюдайте за реакцией организма.

4. Люди с заболеваниями почек

Цикорий обладает выраженным мочегонным эффектом. Для здорового человека это может быть даже полезно, но при наличии заболеваний почек и мочевыводящих путей дополнительная нагрузка на эти органы нежелательна. Чрезмерное употребление может нарушить водно-солевой баланс.

5. Беременные и кормящие женщины

Прямых запретов нет, но врачи проявляют осторожность.

"Исследований о влиянии цикория на организм беременных и кормящих женщин недостаточно", — подчеркивает Ирина Юзуп.

Из-за его сосудорасширяющих и мочегонных свойств, а также потенциального риска аллергии у младенца, в эти важные периоды лучше воздержаться от напитка или обсудить его допустимость с лечащим врачом.

Главный вывод: знать меру и слушать свой организм

Цикорий — прекрасный и полезный напиток, но, как и любой продукт с биологически активными компонентами, он требует осознанного подхода. Если вы здоровы, 1-2 чашки в день принесут только пользу. Но если у вас есть хотя бы одно из перечисленных хронических заболеваний, не стоит заниматься самолечением — перед введением цикория в свой рацион обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Шоу-бизнес в Telegram

23 сентября 2025, 16:24
Фото: freepik.com
"Доктор Питер"✓ Надежный источник

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

