Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием

Цикорий прочно завоевал репутацию полезной альтернативы кофе. Он помогает худеть, не содержит кофеина и благотворно влияет на пищеварение. Однако за образом абсолютно безобидного напитка скрываются противопоказания, о которых говорят нечасто. Для кого-то ароматная чашка цикория может обернуться обострением хронических заболеваний.

Вместе с врачами разбираемся, кому стоит сделать паузу или вовсе отказаться от этого популярного напитка.

За что мы любим цикорий? Кратко о пользе

Для начала стоит напомнить, почему цикорий так популярен. Гастроэнтеролог, к.м.н. Евгений Белоусов выделяет несколько ключевых преимуществ напитка:

Инулин для кишечника: это природный пребиотик, который служит пищей для полезных бактерий, улучшая микрофлору и пищеварение.

это природный пребиотик, который служит пищей для полезных бактерий, улучшая микрофлору и пищеварение. Витамины и минералы: цикорий содержит витамины группы B, витамин C, калий и магний, важные для нервной системы и сердца.

цикорий содержит витамины группы B, витамин C, калий и магний, важные для нервной системы и сердца. Низкая калорийность: идеальный выбор для тех, кто следит за весом.

идеальный выбор для тех, кто следит за весом. Поддержка печени: напиток стимулирует выработку желчи, помогая работе печени и желчного пузыря.

Благодаря этим свойствам цикорий часто рекомендуют при диабете, проблемах с пищеварением и для контроля веса. Но на этом плюсы для некоторых заканчиваются.

Стоп-лист: 5 групп людей, которым цикорий может навредить

Врач-нутрициолог, к.м.н. Ирина Юзуп предупреждает, что, несмотря на всю пользу, некоторым людям стоит употреблять цикорий с большой осторожностью или полностью исключить его из рациона.

1. Люди с варикозным расширением вен и геморроем

Это одно из самых неочевидных, но важных противопоказаний.

"Цикорий может способствовать расширению кровеносных сосудов", — объясняет Ирина Юзуп.

Для людей, уже страдающих от варикоза или геморроя, это свойство может спровоцировать обострение и усугубить состояние сосудов.

2. Страдающие гастритом, язвой и повышенной кислотностью

Если у вас чувствительный желудок, цикорий может стать для него настоящим раздражителем. "Цикорий способен повышать кислотность желудочного сока", — отмечает врач. Это может привести к изжоге, болям и обострению гастрита или язвенной болезни. В период ремиссии употребление возможно, но только после консультации с гастроэнтерологом.

3. Склонные к аллергии

Хотя аллергия на цикорий встречается редко, она возможна. Растение относится к семейству Астровых, как и амброзия или ромашка. Если у вас есть реакция на эти растения, будьте осторожны. Аллергия может проявиться в виде кожного зуда, высыпаний или отека. Если вы пробуете напиток впервые, начните с нескольких глотков и понаблюдайте за реакцией организма.

4. Люди с заболеваниями почек

Цикорий обладает выраженным мочегонным эффектом. Для здорового человека это может быть даже полезно, но при наличии заболеваний почек и мочевыводящих путей дополнительная нагрузка на эти органы нежелательна. Чрезмерное употребление может нарушить водно-солевой баланс.

5. Беременные и кормящие женщины

Прямых запретов нет, но врачи проявляют осторожность.

"Исследований о влиянии цикория на организм беременных и кормящих женщин недостаточно", — подчеркивает Ирина Юзуп.

Из-за его сосудорасширяющих и мочегонных свойств, а также потенциального риска аллергии у младенца, в эти важные периоды лучше воздержаться от напитка или обсудить его допустимость с лечащим врачом.

Главный вывод: знать меру и слушать свой организм

Цикорий — прекрасный и полезный напиток, но, как и любой продукт с биологически активными компонентами, он требует осознанного подхода. Если вы здоровы, 1-2 чашки в день принесут только пользу. Но если у вас есть хотя бы одно из перечисленных хронических заболеваний, не стоит заниматься самолечением — перед введением цикория в свой рацион обязательно проконсультируйтесь с врачом.