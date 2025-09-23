Это самое тихое место на Земле, где сложно находиться даже час

В поисках абсолютной тишины люди часто представляют отдаленные уголки природы – высокие горы или безлюдные пустыни. Но даже там всегда присутствует легкий фон: шелест ветра, шорох песка или отдаленный гул. Настоящая тишина, способная заставить услышать биение собственного сердца и ток крови в венах, существует в искусственно созданном пространстве. Это безэховая камера в лаборатории Орфилда в США, признанная Книгой рекордов Гиннесса самым тихим местом планеты.

История создания рекорда

Работы над созданием идеально тихого пространства начались еще в 1970-х годах в компании Orfield Laboratories Inc. Специалисты занимались вопросами звукоизоляции в архитектуре и дизайне, заметив пробелы в знаниях профессионалов. Цель состояла в разработке экспериментальной комнаты, полностью изолированной от внешних шумов, чтобы изучить пределы поглощения звука.

В середине 1990-х годов в Миннеаполисе появилась первая версия с уровнем шума -9,4 дБА.

К 2012 году показатель улучшили до -13 дБА.

В 2015 году в штаб-квартире Microsoft в Вашингтоне достигли -20,35 дБА, но это лидерство продержалось недолго.

В 2021 году Orfield Laboratories вернула рекорд, доведя уровень до -24,9 дБА.

Для понимания: обычная тихая комната имеет около 5 дБА, а 0 дБА считается порогом слуха человека. Отрицательные значения фиксирует только чувствительная аппаратура, подчеркивая сверхъестественную тишину.

Превращение студии в царство беззвучия

Основатель компании Стивен Орфилд адаптировал под лабораторию бывшую звукозаписывающую студию Sound 80, где когда-то работал Боб Дилан. Помещение шестигранной формы оснастили оборудованием из закрытого завода в Чикаго. Конструкция включает двойные стены из бетона и стали толщиной 30 сантиметров, поглощающие 99,99% внешних звуков. Клиновидные панели из стекловолокна усиливают эффект, а сетчатый пол предотвращает эхо от шагов.

В такой среде отсутствие посторонних шумов позволяет услышать внутренние процессы организма: сердцебиение, дыхание и даже работу клапанов сердца, как отмечал сам Орфилд после получасового пребывания.

Почему такая тишина становится опасной?

Длительное нахождение в безэховой камере вызывает дискомфорт. Организм, привыкший к фоновым звукам для ориентации в пространстве, реагирует тревогой. Возникает звон в ушах, ощущение паники и потеря восприятия реальности. Компания даже предлагала вызов: час в тишине за крупный приз, но немногие решались на это.

Посещение сейчас платное — 75 долларов за групповую сессию до пяти человек, где участники просто сидят и наблюдают за ощущениями. Двойное посещение обходится дороже. Один из журналистов описал опыт как потерю чувства времени, зуд в теле и облегчение при выходе, после чего разум прояснился, но возникли вопросы о здоровье слуха.

Практическое применение камеры

Помимо научных исследований звукоизоляции и привлечения туристов, камера используется для тестирования техники. Здесь проверяют шум от двигателей мотоциклов Harley-Davidson, сохраняя фирменный звук при снижении уровня. Разработчики бытовых приборов — стиральных и посудомоечных машин — оптимизируют бесшумность.

И само пространство служит для подготовки астронавтов. В космосе тишина гораздо глубже земной, а замкнутое окружение требует адаптации к длительному пребыванию без внешних ориентиров.

Такие помещения демонстрируют, насколько звук важен для человеческого восприятия мира. В отличие от рукотворной тишины, самое чистое место на планете формируется природой благодаря уникальным облакам и климату, но это уже тема для отдельного разговора.