61-летняя Распутина вышла замуж за продюсера Захарова

Известная российская певица Маша Распутина наконец-то сделала шаг, который многие ждали долгие годы.

Она объявила о том, что вышла замуж за своего давнего партнера, продюсера Виктора Захарова. Эта новость стала настоящей сенсацией для поклонников артистки, которые следили за их отношениями на протяжении четверти века.

Свадебное фото, которое Маша опубликовала в своем блоге, мгновенно привлекло внимание. На снимке она позирует в великолепном белоснежном платье с длинной фатой, а рядом с ней стоит Виктор, отмечает женский журнал Клео.ру. Публикация была подписана загадочной фразой: "Будьте счастливы! Я вас люблю!". Эта простая, но трогательная надпись вызвала поток поздравлений от фанатов, которые не могли сдержать радости за молодоженов.

Виктор Захаров, который старше Маши на девять лет, подтвердил информацию о свадьбе, но при этом остался немного загадочным. Он шутливо заметил: "Так там же не я стою на фотографии… Да я шучу! Можете поздравить нас. Это было недавно". Пара решила провести торжество скромно, пригласив лишь близких друзей и родных.

История любви Маши и Виктора началась в середине 90-х годов. В 1999 году они обвенчались в церкви, но официального брака так и не заключили. Препятствием стали обстоятельства: Виктор был женат на другой женщине, и процесс развода затянулся из-за споров о разделе имущества. Несмотря на отсутствие штампа в паспорте, пара счастливо жила вместе на протяжении 25 лет.

На протяжении всех этих лет их отношения были крепкими и доверительными. Оба партнера считали, что печать в паспорте не изменит их любовь и взаимопонимание. Однако со временем Маша все же решилась на юридическое оформление союза.

Виктор всегда с теплотой говорил о своей возлюбленной. Он признавался, что именно она помогла ему справиться с лишним весом и поддерживала его во всех начинаниях. "Бог мне послал ее за мои грехи", — шутил он в интервью, подчеркивая, как важна для него эта женщина.

Маша же в свою очередь делилась своими мыслями о браке. Ранее она мечтала о роскошной свадьбе, но со временем поняла, что нет смысла устраивать пышное торжество после стольких лет совместной жизни. "Я его ласково Естафичем, а он называет мымрой", — делилась она с улыбкой, рассказывая о забавных моментах их совместной жизни.

У пары есть общая дочь, которую они назвали Машей. Виктор также является отцом сына Романа и дочери Нелли от предыдущих отношений. А у Маши от первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым есть дочь Лидия.

Свадьба Маши Распутиной и Виктора Захарова стала не только долгожданным событием для них самих, но и радостным моментом для их поклонников. После 25 лет совместной жизни они наконец-то узаконили свои отношения, доказав, что настоящая любовь может преодолеть любые преграды.