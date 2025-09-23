Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист

В последние годы в России все больше людей выбирают бесконтактное заселение при сдаче жилья в аренду.

Однако юрист Елена Могилевская предупредила, что такая схема может обернуться серьезными проблемами для собственников квартир. Бесконтактное заселение стало популярным, особенно в сегменте краткосрочной и посуточной аренды, но оно несет в себе множество рисков.

Суть схемы заключается в том, что арендатор находит подходящую квартиру через интернет-платформы, связывается с владельцем и переводит ему деньги. В ответ собственник предоставляет инструкции по получению ключей и доступу к жилью. В итоге стороны могут даже не встретиться, что создает удобство, но одновременно и уязвимость для арендодателя.

Одним из главных недостатков бесконтактного заселения является отсутствие договора. В идеале у собственника должны остаться хотя бы паспортные данные арендатора, но часто это не так. Без официального документа сложно будет доказать условия сделки и защитить свои интересы. Кроме того, отсутствие личной встречи лишает обе стороны возможности оценить друг друга. Арендатор может испортить имущество, и владельцу будет сложно подтвердить, что квартира была передана в исправном состоянии.

Елена Могилевская делится своим опытом: "Однажды я арендовала квартиру в Санкт-Петербурге, и владелец предпочитал бесконтактный способ. Мы договорились о встрече, но перед ней выяснилось, что предыдущие жильцы нанесли серьезный ущерб — сломали мебель и сантехнику. Хотя часть убытков покрыла страховая компания, взыскать деньги с предыдущих арендаторов было невозможно".

Чтобы минимизировать риски, юрист рекомендует всегда заключать официальный договор аренды с актом приема-передачи. В документе следует подробно указать состояние квартиры, включая детали отделки и наличие бытовой техники. В день заселения стоит выделить время для встречи с нанимателем и сделать фотографии или видео с отметкой даты. Эти материалы могут стать важным доказательством в случае споров.

Несмотря на удобство бесконтактного заселения, его использование связано с серьезными рисками для собственников жилья. Прозрачные и формализованные отношения помогут избежать неприятных ситуаций и защитить интересы обеих сторон.