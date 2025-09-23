Россияне стали проявлять повышенный интерес к ипотеке сроком на несколько месяцев

В последние месяцы в России наблюдается заметный рост интереса к краткосрочной ипотеке. По данным экспертов, с начала года доля сделок, оформляемых на срок от нескольких месяцев до года, увеличилась в полтора раза.

Это явление в первую очередь касается покупателей вторичного жилья и новостроек бизнес– и премиум-класса. Краткосрочные ипотеки становятся популярными среди тех, кто стремится приобрести квартиру, пока она доступна, используя средства от продажи своей текущей недвижимости для погашения кредита.

Согласно информации консалтинговой компании CORE.XP, краткосрочные ипотечные схемы составляют 10-15% всех сделок на рынке жилья, что значительно больше по сравнению с началом года. В сегменте новостроек этот показатель достигает 20-25%. В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, доля таких сделок колеблется от 12% до 18%, тогда как в менее крупных регионах этот показатель составляет 5-8%.

Эксперты отмечают, что краткосрочная ипотека является временной мерой и не создает долговой нагрузки на длительный срок. Операционный директор компании Est-a-Tet Алексей Новиков указал на то, что около 70% заемщиков, оформляющих ипотеку на первичное жилье, выбирают займы на короткий срок. Это свидетельствует о том, что многие россияне предпочитают не связываться с долгосрочными обязательствами.

На вторичном рынке каждая десятая сделка сопровождается ипотекой, и краткосрочные кредиты здесь также становятся все более распространенными. Риелтор Евгений Коноплев отметил, что 7-10% сделок на вторичном рынке приходятся на краткосрочную ипотеку. Однако эксперты предупреждают, что интерес к таким кредитам может снизиться, если ставки по ипотеке поднимутся выше 14%.

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов добавил, что кредитные организации сейчас активно поддерживают краткосрочные ипотечные схемы, чтобы сохранить кредитную активность даже при высоких ставках. Средняя ставка по рыночной ипотеке в Москве на данный момент составляет 20,11%.

На фоне повышения ставок по ипотечным кредитам россияне вновь начали проявлять интерес к коммунальному жилью, особенно в Санкт-Петербурге. Многие покупают комнаты в коммуналках с намерением сдавать их в аренду. Это изменение в предпочтениях связано с необходимостью находить более доступные варианты жилья в условиях экономической нестабильности.

Краткосрочная ипотека становится важным инструментом для россиян, стремящихся приобрести жилье в непростой экономической ситуации. Этот тренд отражает адаптацию покупателей к меняющимся условиям рынка и их желание оптимизировать финансовые обязательства.